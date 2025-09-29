Mit 170 km/h durch Koblenz: Koblenzer Tuner- und Raserszene im Visier
Insbesondere in der Koblenzer Alt- und Neustadt ist die Poserszene jüngst vermehrt durch ruhestörenden Lärm aufgefallen. Dem begegnete die Polizei am Wochenende mit zusätzlichen Kontrollen. Illegales Straßenrennen fliegt auf.
Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte am Samstagabend und Sonntagmorgen erneut Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf die Tuner-, Poser- und Raserszene durch. Insbesondere in der Alt- und Neustadt war die Szene jüngst vermehrt durch ruhestörenden Lärm aufgefallen.