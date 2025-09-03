Die Gruppenausstellung „7 Dolche“ soll zeigen: Tätowierer sind wahre Künstler. Warum sie um diese Anerkennung kämpfen müssen und was aktuelle Trends und soziale Netzwerke damit zu tun haben, erklärt das Tatooine-Team.

Wo sonst Fotografien von Tattoos oder Bilder von Skizzen, Vorlagen und Inspirationen die Wände zieren, werden am 6. und 7. September die Werke teils namhafter Künstler und Tätowierer ausgestellt. Liegen, Lampen und Tätowiermaschinen müssen weichen, und das Tattoo-Studio Tatooine verwandelt sich in eine Galerie. „7 Dolche“ heißt die Veranstaltung in der Eltzerhofstraße 2, die nun bereits zum fünften Mal stattfindet.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären die Tätowierer Michael Giefer, Lena Kohl und Maria Lindner, warum Tattookunst mehr als nur ein Handwerk ist, mit welchen Herausforderungen die Branche zu kämpfen hat und wie das Event „7 Dolche“ zur Wertschätzung ihrer Arbeit beiträgt.

„Wir wollen mit der Ausstellung zeigen: Da steckt mehr hinter der Tattookunst.“

Tätowiererin Lena Kohl

Die Koblenzer Tattoo-Szene ist eigentlich nur ein kleines Licht auf der Karte der Branchengrößen, wie Lena Kohl erklärt, doch einmal im Jahr kommen deutsche und sogar internationale Künstler und Interessierte in die Stadt an Rhein und Mosel, um sich die Vernissage und Ausstellung im Tatooine-Studio anzuschauen. Entstanden ist das Event, nachdem die vier Tätowierer mit ihrem Laden von Neuwied nach Koblenz zogen und plötzlich rund 120 Quadratmeter zur Verfügung standen. „Da haben wir gedacht, lass uns mal was Cooles für die Szene machen“, erinnert sich Kohl.

Und das nicht nur aus Spaß, sonder auch mit einer Mission: „Wir wollen mit der Ausstellung zeigen: Da steckt mehr hinter der Tattookunst“, sagt Kohl. Denn aktuell habe die Branche mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, wie auch Ladeninhaber Michael Giefer deutlich macht. Die wohl schwierigste Hürde: „Die Branche ist total überlaufen.“ Und das nicht von Tätowierern, die ihr Handwerk verstehen, sich intensiv mit der Historie der Kunst und der dazugehörigen Subkultur auseinandersetzen.

i Die Gruppenausstellung 7 Dolche im Koblenzer Tattoo-Studio Tatooine war auch im vergangenen Jahr gut besucht. Matthias Probst

Vielmehr häufe sich das Angebot an Hobby-Tätowierern, die sich im Internet das Zubehör beschaffen und dann aus ihrem Wohnzimmer heraus einfache Motive nach Instagram- oder Pinterest-Vorlage stechen. Ohne Erfahrung, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen und ohne Teil des Netzwerks zu sein, von dem die Branche laut Giefer, Kohl und Lindner lebt.

„Da mögen auch Talentierte dabei sein, das möchte ich gar nicht ausschließen oder schlecht reden“, stellt der Studio-Inhaber klar, doch für ihn und seine Kollegen, die sich die Tattoo-Kunst zur Lebensaufgabe gemacht haben, sei das eine Entwicklung, gegen die man kaum ankomme.

„Früher wollten alle volltätowiert sein, und jetzt geht der Trend in Richtung kleinerer Fineline-Motive.“

Tatooine-Inhaber Michael Giefer über aktuelle Tattoo-Trends

„Heute ist Tätowieren so wie das DJ-Dasein in den 90er-Jahren. Das ist cool, jeder kann einfach loslegen und auflegen, aber wenn man es richtig machen will, dann muss man dafür arbeiten und dafür brennen“, zieht Kohl den Vergleich. Und darin liege eben auch der Unterschied zwischen Hobby-Tätowierern und denen, die den ursprünglichen Kunstimpuls verfolgen und in der Szene verwurzelt sind.

Begünstigt wird diese Entwicklung auch durch aktuelle Trends, beobachten die Tätowierer. „Früher wollten alle volltätowiert sein, und jetzt geht der Trend in Richtung kleinerer Fineline-Motive“, weiß Giefer. Und die könne letztlich jeder ohne großen Aufwand stechen. So komme es mittlerweile vor, dass ganze Tattoostudio-Ketten ins Leben gerufen werden, die Motive praktisch am Fließband produzieren und den Traditionsläden Konkurrenz machen. „Das hat nichts mehr Rituelles oder Besonderes. Das raubt den Tattoos ihre Magie“, befürchtet Kohl.

i Laut Tätowiererin Lena Kohl soll die Ausstellung zeigen, dass mehr hinter der Tattookunst steckt. Matthias Probst

Doch woran erkennt man denn ein gutes, professionell gestochenes Tattoo? Eine Frage, nach deren Antwort auch Giefer und seine Kollegen vergeblich suchen. „Das ist für uns eine Lebensaufgabe, herauszufinden, was ein gutes Tattoo ist. Und wofür wir selbst viele Jahre oder sogar ein ganzes Leben brauchen, um das zu lernen, können wir unmöglich in einen kurzen Steckbrief zusammenfassen“, beschreibt Kohl die Komplexität dieser Frage.

Erschwert werde die Beantwortung außerdem durch die sozialen Netzwerke. „Da werden nur Bilder von frisch gestochenen Tattoos geteilt, die sind immer super. Aber keiner zeigt, wie es aussieht, nachdem es verheilt ist oder nach einem Jahr“, kritisiert Lindner. Zumal oft vorenthalten wird, dass manche Körperstellen grundsätzlich eher ungeeignet für bestimmte Motive sind. Auch werden die Fotos häufig aus Distanz gemacht, im Nachhinein bearbeitet oder gar komplett mit KI-generiert, ergänzt Kohl. Es wird schlichtweg ein falsches Bild vermittelt, „und den Kunden fehlt das richtige Fachwissen, um das zu erkennen“, sagt die Tätowiererin.

„Jemand läuft sein Leben lang mit deiner Zeichnung auf der Haut rum.“

Lena Kohl

Letztendlich ist ein Tattoo ein schwerwiegender Eingriff, und daher sei es wichtig, das Handwerk zu beherrschen, die Hygienestandards zu beachten und eben auch in den Austausch mit den Kollegen zu gehen, denn „jemand läuft sein Leben lang mit deiner Zeichnung auf der Haut rum“, betont Kohl.

Und so gewinnt die Veranstaltung „7 Dolche“ umso mehr an Bedeutung. Die Tätowierer können Netzwerken und gleichzeitig ihre Kunst in den verschiedensten Formen ausstellen: Acryl, Tusche, Aquarell, Keramik und sogar ganze Installationen, zählt Lindner auf. Das sind Werke, mit denen sich die Tattookünstler frei entfalten können, ohne – wie sonst in dem Beruf – eine Dienstleistung oder einen Kundenwunsch zu erfüllen, führt Kohl aus.

i Wie auch im vergangenen Jahr, wird es am Samstag der diesjährigen Ausstellung eine After-Show-Party in den Kellerräumen des Studios geben, Matthias Probst

Auch auf eine After-Show-Party mit dem DJ-Team Backrooms aus Köln können sich die Besucher freuen. Für Interessierte, die auch mal einen Blick auf die Historie des Tätowierens werfen wollen, wird ein Tattoo-Maschinen-Seminar angeboten. „Dabei wird das längst vergessene Handwerk des Maschinenbauens und Nagellötens vermittelt“, erklärt Giefer.