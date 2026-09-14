Queere Nachfolge im Gespräch Koblenzer Szenebar Kurioos ist zu Katrin Steinert 14.09.2026, 06:00 Uhr

i Das Kurioos in der Koblenzer Altstadt ist seit Anfang September geschlossen. Katrin Steinert

Die queere Raucherkneipe Kurioos, die seit 2014 in der Koblenzer Altstadt zu Hause war, ist Geschichte. Die letzten Tage in der Bar waren für Wirt Marcel Witt sehr emotional. Er berichtet, dass das Kurioos-Team der Community etwas versprochen hat.

Die Szenekneipe Kurioos in der Koblenzer Altstadt ist Geschichte. Die Türen bleiben (vorerst) geschlossen. Offenbar gibt es bereits einige Bewerber, die sich dafür interessieren, diesen queeren Ort mit eigenem Konzept zu übernehmen. Anfang September erklärte der aktuelle Betreiber Jens Prangenberg auf Anfrage der Redaktion: „Es ist noch nichts spruchreif.







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