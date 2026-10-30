Das Kurioos in Koblenz lebt unter neuer Regie weiter und wurde jetzt eröffnet. Die Kneipe ist ein Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen, weil hier egal ist, wen sie lieben oder welche Identität sie haben. Ein Safespace für queere Menschen.
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Das Kurioos in der Koblenzer Altstadt hat seine Türen wieder geöffnet: Der neue Betreiber Kevin Bauer scheint dabei mit seiner Entscheidung richtig zu liegen, die queere Bar als Nichtraucherkneipe zu führen. Der Laden war proppevoll, die Stimmung unter den Gästen super.