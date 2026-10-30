Queere Kneipe in der Altstadt Koblenzer Szenebar Kurioos feiert proppevoll Eröffnung Katrin Steinert 30.10.2026, 17:00 Uhr

i Der neue Betreiber der Koblenzer Altstadt-Bar führt das Kurioos als Nichtraucherkneipe. Das lockt auch Gäste an, die früher lieber draußen blieben. Alexej Zepik

Das Kurioos in Koblenz lebt unter neuer Regie weiter und wurde jetzt eröffnet. Die Kneipe ist ein Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen, weil hier egal ist, wen sie lieben oder welche Identität sie haben. Ein Safespace für queere Menschen.

Das Kurioos in der Koblenzer Altstadt hat seine Türen wieder geöffnet: Der neue Betreiber Kevin Bauer scheint dabei mit seiner Entscheidung richtig zu liegen, die queere Bar als Nichtraucherkneipe zu führen. Der Laden war proppevoll, die Stimmung unter den Gästen super.







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