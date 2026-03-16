Neue Betreiber
Koblenzer Super-8-Hotel: Das wird aus den Mitarbeitern
Das Super-8-Hotel in der Koblenzer City hat einen neuen Betreiber.
Das Super-8-Hotel in der Koblenzer City hat einen neuen Betreiber.
Doris Schneider

Neuer Betreiber, neues Design, neuer Name, kleinere Umbauarbeiten: Beim Super-8-Hotel in der Koblenzer City stehen einige Veränderungen an. Die britische Kette Premier Inn hat das Hotel übernommen. Doch wie geht es für die Beschäftigten weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Premier Inn ist laut eigenen Angaben die größte Hotelkette in Großbritannien, mit derzeit 86.000 Zimmern. Seit 2016 ist die Kette im deutschen Markt vertreten und verfolgt eine „ambitionierte Expansionsstrategie“. Dazu gehört die Übernahme des Super-8-Hotels mitten in der Koblenzer City, das nun Premier Inn Koblenz City heißt.

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