Grafik zeigt Baustellen
Koblenzer Südtangente: Sanierung wird noch Jahre dauern
Das Bild zeigt die aktuellen Arbeiten auf dem gesperrten Abschnitt der Koblenzer Südtangente. Hier werden die Kappen abgedichtet
Das Bild zeigt die aktuellen Arbeiten auf dem gesperrten Abschnitt der Koblenzer Südtangente. Hier werden die Kappen abgedichtet und geschalt.
LBM/Sebastian Lerbs

Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen an der Koblenzer Südtangente gibt es seit vielen, vielen Jahren. Erst gerade ist wieder eine Vollsperrung an einem Abfahrtsast verlängert worden. Und es wird nicht die letzte sein, wie unsere Grafik zeigt.

Lesezeit 2 Minuten
Für Auswärtige verwirrend, für Pendler nervig: Die Ausfahrt von der Hunsrückhöhenstraße (aus Waldesch kommend) in Richtung Koblenz und Boppard bleibt noch mindestens bis Ende des Jahres gesperrt. Und auch dann ist ein Ende der Arbeiten auf der vielverzweigten Südtangente nicht in Sicht, wie Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität, auf Anfrage unserer Redaktion detaillierter erklärt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren