Grafik zeigt Baustellen Koblenzer Südtangente: Sanierung wird noch Jahre dauern Doris Schneider 18.06.2026, 11:00 Uhr

i Das Bild zeigt die aktuellen Arbeiten auf dem gesperrten Abschnitt der Koblenzer Südtangente. Hier werden die Kappen abgedichtet und geschalt. LBM/Sebastian Lerbs

Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen an der Koblenzer Südtangente gibt es seit vielen, vielen Jahren. Erst gerade ist wieder eine Vollsperrung an einem Abfahrtsast verlängert worden. Und es wird nicht die letzte sein, wie unsere Grafik zeigt.

Für Auswärtige verwirrend, für Pendler nervig: Die Ausfahrt von der Hunsrückhöhenstraße (aus Waldesch kommend) in Richtung Koblenz und Boppard bleibt noch mindestens bis Ende des Jahres gesperrt. Und auch dann ist ein Ende der Arbeiten auf der vielverzweigten Südtangente nicht in Sicht, wie Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität, auf Anfrage unserer Redaktion detaillierter erklärt.







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