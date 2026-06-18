Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen an der Koblenzer Südtangente gibt es seit vielen, vielen Jahren. Erst gerade ist wieder eine Vollsperrung an einem Abfahrtsast verlängert worden. Und es wird nicht die letzte sein, wie unsere Grafik zeigt.
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Für Auswärtige verwirrend, für Pendler nervig: Die Ausfahrt von der Hunsrückhöhenstraße (aus Waldesch kommend) in Richtung Koblenz und Boppard bleibt noch mindestens bis Ende des Jahres gesperrt. Und auch dann ist ein Ende der Arbeiten auf der vielverzweigten Südtangente nicht in Sicht, wie Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität, auf Anfrage unserer Redaktion detaillierter erklärt.