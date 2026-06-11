Straße füllt sich mit Leben Koblenzer Südallee: Nun sind auch Mülleimer da Doris Schneider 11.06.2026, 11:00 Uhr

i Zehn Mülleimer sind in der neugestalteten Koblenzer Südallee zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Markenbildchenweg aufgestellt worden. Doris Schneider

Immer häufiger sitzen Schüler auf den Basaltlava-Steinen in der neu gestalteten Koblenzer Südallee, Familien mit kleinen Kindern treffen sich hier zum Picknick – nun sind auch die Mülleimer da. Und direkt gibt es Probleme.

Die Koblenzer Südallee ist teilweise fertig – und das völlig neu gestaltete Stück der langen Straße ist gut mit Leben gefüllt. Im Frühjahr haben die Kirschbäume geblüht, die Bepflanzung wird von vielen bewundert. Viele Schüler treffen sich hier, Kinder üben Laufrad fahren und Familien picknicken.







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