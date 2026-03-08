Für Fußgänger und Radfahrer
Koblenzer Studenten entwerfen Brücke über Hafeneinfahrt
Die Koblenzer Studierenden Theresa Krippendorf, Anne Reufels und Fabian Doetsch präsentieren ihren Entwurf für eine Geh- und Rad
Die Koblenzer Studierenden Theresa Krippendorf, Anne Reufels und Fabian Doetsch präsentieren ihren Entwurf für eine Geh- und Radwegbrücke über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf.
Alexander Thieme-Garmann

Wie könnte eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf aussehen? Damit beschäftigten sich Koblenzer Studierende in interdisziplinären Teams. Jetzt stellen sie ihre Entwürfe vor.

Lesezeit 2 Minuten
Masterstudierende des Fachbereichs „Bauen-Kunst-Werkstoffe“ an der Hochschule Koblenz präsentierten ihre Entwürfe für eine Geh- und Radwegbrücke über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf sowie für die Neugestaltung der Hafenmole und angrenzender Bereiche nördlich der Pfaffendorfer Brücke.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren