Für Fußgänger und Radfahrer Koblenzer Studenten entwerfen Brücke über Hafeneinfahrt Alexander Thieme-Garmann 08.03.2026, 09:23 Uhr

i Die Koblenzer Studierenden Theresa Krippendorf, Anne Reufels und Fabian Doetsch präsentieren ihren Entwurf für eine Geh- und Radwegbrücke über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf. Alexander Thieme-Garmann

Wie könnte eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf aussehen? Damit beschäftigten sich Koblenzer Studierende in interdisziplinären Teams. Jetzt stellen sie ihre Entwürfe vor.

Masterstudierende des Fachbereichs „Bauen-Kunst-Werkstoffe“ an der Hochschule Koblenz präsentierten ihre Entwürfe für eine Geh- und Radwegbrücke über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf sowie für die Neugestaltung der Hafenmole und angrenzender Bereiche nördlich der Pfaffendorfer Brücke.







Artikel teilen

Artikel teilen