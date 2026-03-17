Ungewöhnliche Spendenaktion Koblenzer Studenten bangen um ihre Zukunft Doris Schneider 17.03.2026, 13:36 Uhr

i Mitten in der Koblenzer Altstadt, im Dreikönigenhaus, ist die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung seit 2021 zu Hause. Johannes Kirsch

Es sind keine Peanuts: Rund 400.000 Euro benötigt die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in der Koblenzer Altstadt, um ihren Weiterbetrieb zu sichern. Und zwar innerhalb weniger Tage. Was dahinter steckt.

Hilferufende Mails erreichen unsere Redaktion, und auch auf der Homepage der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung mit Sitz im Dreikönigenhaus in Koblenz ist zu lesen: Bis 22. März versucht die Hochschule kurzfristig 400.000 Euro zu sammeln, um den Weiterbetrieb zu sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen