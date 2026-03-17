Es sind keine Peanuts: Rund 400.000 Euro benötigt die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in der Koblenzer Altstadt, um ihren Weiterbetrieb zu sichern. Und zwar innerhalb weniger Tage. Was dahinter steckt.
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Hilferufende Mails erreichen unsere Redaktion, und auch auf der Homepage der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung mit Sitz im Dreikönigenhaus in Koblenz ist zu lesen: Bis 22. März versucht die Hochschule kurzfristig 400.000 Euro zu sammeln, um den Weiterbetrieb zu sichern.