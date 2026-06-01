Taufen geht nur in der Kirche? In Koblenz geht Marina Brilmayer mit sieben Kirchengemeinden neue Wege: Die evangelische Pfarrerin bereitet erstmals ein großes Tauffest an und in der Mosel vor. Das Helferteam hat jetzt den Stattstrand gecheckt.
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Marina Brilmayer will, dass Kirche lebendig und nah bei den Menschen ist. Und: Die Koblenzer Pfarrerin hat keine Angst, dabei Neues zu wagen. So hatte sie die Idee, am und in der Mosel zu taufen. Und der Stattstrand in Metternich bietet dabei das perfekte Umfeld, erzählte sie unserer Redaktion.