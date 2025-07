„Auch in nicht ganz einfachen Zeiten können Mut, hoher Anspruch und eine gute Strategie zum Erfolg führen.” David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, konnte für die Stadtwerke Koblenz (SWK) ein Rekordergebnis verkünden. 18,8 Millionen Euro Gewinn erzielte das 100-prozentige Tochterunternehmen der Stadt im Jahr 2024. In das Ergebnis sind die Verlustübernahmen für die Koveb in Höhe von 8 Millionen Euro und das Moselbad mit 2,5 Millionen Euro einbezogen.

Nach der in den vergangenen Jahren vollzogenen Neuausrichtung verantwortet die Stadtwerke-Gruppe die Betriebszweige Hafen- und Bahnbetrieb sowie eigene Beteiligungen und das Beteiligungsmanagement der Stadt Koblenz. „Mit ihren beiden Tochtergesellschaften, der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (Koveb) und Koblenzer Bäder GmbH (KBG), bewegen die Stadtwerke nicht nur Container im Hafen, sondern auch die Menschen in Koblenz in Bussen und im Moselbad“, so Langner.

i Im Pressegespräch erläuterten (von links) Christian Kuhn, David Langner, Lars Hörnig und Hansjörg Kunz die Zahlen. Wolfgang Lucke

Mit einer Gewinnausschüttung an die Stadt in Höhe von 7,5 Millionen Euro und damit 1,5 Millionen Euro über Plan leiste die SWK einen wesentlichen finanziellen Beitrag zum Haushalt, so Lars Hörnig, SWK-Geschäftsführer. Der Rest des Gewinns werde der Gewinnrücklage der Stadtwerke zugeführt, um anstehende Investitionen, etwa die jährliche Anschaffung von neuen Bussen bei der Koveb, finanzieren zu können.

Der Rheinhafen bleibe wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region, allerdings seien auch hier die geopolitischen Krisenherde und konjunkturellen Rahmenbedingungen zu spüren. Dennoch konnte laut Hörnig der Rheinhafen auch im vergangenen Jahr wirtschaftlich betrieben werden. Mit einem Containerumschlag von knapp 85.700 TEU (twentyfeet-equivalent-unit) im Jahr 2024 sei bei knapp 4 Millionen Euro Umsatz der Umschlag um rund 5 Prozent zum Vorjahr gesunken. Die Gesamttonnage lag bei etwa 1.007.000 Tonnen, wovon rund 815.000 Tonnen auf den Hafen und 190.000 Tonnen auf den Bahnbereich entfielen. Um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, planen die Stadtwerke als Betreiber der Hafeninfrastruktur in den nächsten fünf Jahren rund 24 Millionen Euro in die Infrastruktur und strategische Weiterentwicklung im Hafen zu investieren.

„Insgesamt zeigt sich, dass die Stadtwerke-Gruppe gut für die Herausforderungen der aktuellen Zeit aufgestellt ist und diese aktiv angeht.”

Oberbürgermeister David Langner

Das Defizit der Koveb sei deutlich geringer als geplant ausgefallen, berichtete Hansjörg Kunz, Geschäftsführer. „Die Fahrgastzahlen steigen. Im Jahr 2024 nutzten rund elf Millionen Fahrgäste das ÖPNV-Angebot der Koveb, fast eine Million mehr als im Jahr zuvor.” Einen wesentlichen Schritt in der kundenorientierten Entwicklung gehe die Koveb mit der Einführung der neuen App. Der Ausbau barrierefreier Haltestellen und Installation digitaler Fahrgastinformationen (DFI) schreite kontinuierlich voran, berichtete Kunz: „Bereits 291 Haltepunkte wurden barrierefrei ausgebaut, davon 116 vollständig barrierefrei. 108 DFI-Anzeiger wurden im Stadtgebiet in Betrieb genommen sowie 13 DFI-Anzeiger geplant.” Vor allem habe man den Ausbau am Busbahnhof und Löhr-Center im Blick.

Knapp ein Jahr nach Eröffnung konnte Christian Kuhn, Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH, auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken. „Die Besucherzahlen von aktuell über 120.000 Badegästen und mehr als 40.000 Saunagästen liegen über unseren Prognosen, was die hohe Akzeptanz und den Erfolg des Moselbades unterstreichen.“ Das Defizit des Moselbades liege mit 2,5 Millionen Euro knapp besser als erwartet. Zudem seien die Baukosten unter dem veranschlagten Budget von 48 Millionen Euro geblieben. Das Bad biete ein breites Kursangebot für Kinder und Erwachsene, das von Wassergewöhnung bis hin zu Schwimmkursen für Anfänger und Fortgeschrittene reiche und ständig ausgebaut werde. Weiteres Nahziel bleibe, die Saunabesucherzahlen zu steigern.

Oberbürgermeister David Langner schloss das Pressegespräch mit dem Fazit: „Insgesamt zeigt sich, dass die Stadtwerke-Gruppe gut für die Herausforderungen der aktuellen Zeit aufgestellt ist und diese aktiv angeht.”