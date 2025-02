Bundestagswahl 2025 Koblenzer Stadtteile sind schwarz – mit drei Ausnahmen 24.02.2025, 12:19 Uhr

i Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2025 war in Koblenz mit 81,2 Prozent deutlich höher als 2021. Sascha Ditscher

CDU-Hochburgen an den Rändern, ein ausgeglichenes Zentrum und viele Stimmen für AfD und Die Linke: In den Stadtteilen von Koblenz wurde bei der Bundestagswahl zum Teil sehr unterschiedlich abgestimmt. Wo die Parteien am stärksten abschneiden.

Koblenz ist nach der Bundestagswahl vor allem schwarz gefärbt. Nur in drei Stadtteilen hat die CDU nicht die meisten Zweitstimmen geholt: In der Südstadt haben die Grünen (23,1 Prozent) die Nase vorn, in Neuendorf (23,2) und Lützel (19) ist es die AfD.

