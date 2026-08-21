Mobile Übergangslösung endet Koblenzer Stadtteil Güls bekommt wieder eine Post Katrin Steinert 21.08.2026, 14:00 Uhr

i „Chef Mo“ steht auf seinem Shirt: Mohaned Al-Kaissi leitet den Barber-Shop in der Teichstraße 9a in Koblenz-Güls. Ab Mitte September wird es hier eine Paketfiliale der Post geben, hinten links in der Ecke, wo jetzt schon alles freigeräumt wurde. Katrin Steinert

Vor rund vier Monaten wurde die Postfiliale im Koblenzer Stadtteil Güls überraschend geschlossen – und bald wird es wieder eine feste Anlaufstelle im Ort geben. Die Redaktion hat den neuen Anbieter in der Teichstraße 9a besucht.

Gute Nachricht für die Menschen im Koblenzer Stadtteil Güls: Die Post hat einen neuen Partner gefunden. Damit wird es ab Mitte September wieder eine örtliche Anlaufstelle für Postangelegenheiten geben. Der Barber-Shop, den Mohaned Al-Kaissi (genannt Mo), führt und der seiner Mutter gehört, empfängt dann nicht nur Kunden, die sich die Haare schneiden lassen, sondern auch solche, die eine Briefmarke brauchen, ein Paket verschicken oder eines ...







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