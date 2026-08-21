Vor rund vier Monaten wurde die Postfiliale im Koblenzer Stadtteil Güls überraschend geschlossen – und bald wird es wieder eine feste Anlaufstelle im Ort geben. Die Redaktion hat den neuen Anbieter in der Teichstraße 9a besucht.
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Gute Nachricht für die Menschen im Koblenzer Stadtteil Güls: Die Post hat einen neuen Partner gefunden. Damit wird es ab Mitte September wieder eine örtliche Anlaufstelle für Postangelegenheiten geben. Der Barber-Shop, den Mohaned Al-Kaissi (genannt Mo), führt und der seiner Mutter gehört, empfängt dann nicht nur Kunden, die sich die Haare schneiden lassen, sondern auch solche, die eine Briefmarke brauchen, ein Paket verschicken oder eines ...