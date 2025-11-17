Verein will 2027 nach New York Koblenzer Stadtsoldaten: Auch mit 50 noch topfit Max Kohlhaas 17.11.2025, 13:00 Uhr

i Hopfenmariechen Jill-Marie Haen tanzt bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Stadtsoldaten im Koblenzer Rathaus. Mirco Klein

In der Karnevalszeit sollen sie das Rathaus vor den Narren bewachen, jetzt feiert der Freundeskreis der Koblenzer Stadtsoldaten ausgerechnet dort einen besonderen Geburtstag – und plant eine Reise über den großen Teich.

In der Karnevalszeit sind sie die närrische Leibgarde des Koblenzer Oberbürgermeisters und haben ein besonderes Auge auf ihn, doch jetzt richteten sich mal alle Blicke auf sie selbst: Die Koblenzer Stadtsoldaten haben Grund zum Feiern. 50 Jahre existiert der Freundeskreis (FKS) seit diesem Jahr – und für die nähere Zukunft haben seine Mitglieder große Pläne und neue Ideen.







