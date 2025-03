Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Schweigeminute des kürzlich verstorbenen FDP-Politikers Herbert Mertin (67 Jahre) gedacht. Mertin, der in Chile geboren wurde, fand nach einigen Stationen im Rheinland seinen Wohnsitz in Koblenz, wo er seither viele Jahre mit seiner Familie lebte. Er war von 1999 bis 2005 und 2014 bis 2016 Mitglied des Koblenzer Stadtrats, teils auch als Fraktionsvorsitzender der FDP.

In der Ratssitzung sagte Oberbürgermeister David Langner (SPD): „Herbert Mertin war ein sehr ruhiger Vertreter des politischen Geschäfts, sehr klar in seinen Aussagen, der sich in den Dienst der Sache gestellt hat und angenehm im Umgang war.“ Der langjährige rheinland-pfälzische Justizminister habe immer deutlich gemacht, wie wichtig eine unabhängige Justiz für die Demokratie sei. In Koblenz war Mertin Mitglied in mehreren Karnevalsvereinen und auch als Büttenredner aktiv.

Mertin ist am 21. Februar in Koblenz gestorben.