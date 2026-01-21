Serien wie Stranger Things und Big Bang Theory haben Spiele wie „Dungeons & Dragons“ einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht. Die Spieleexperten Mario Stein und Gerrit Spieß erklären im Interview das Hobby, und warum es viele Menschen fesselt.
Vor anderthalb Jahren wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit: Mario Stein (42) und Gerrit Spieß (34) haben den Spieleladen „Spieß Stein Papier“ am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring gegründet. Dort verkaufen sie nicht nur Brett-, Würfel- und Rollenspiele, es finden auch regelmäßige Spieletreffen statt.