Wieso ist das jetzt ein Trend? Koblenzer Spieleexperten erklären Dungeons & Dragons Peter Meuer 21.01.2026, 08:49 Uhr

i Mario Stein und Gerrit Spieß sind die Inhaber des Koblenzer Spielladens "Spieß Stein Papier". Alexej Zepik

Serien wie Stranger Things und Big Bang Theory haben Spiele wie „Dungeons & Dragons“ einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht. Die Spieleexperten Mario Stein und Gerrit Spieß erklären im Interview das Hobby, und warum es viele Menschen fesselt.

Vor anderthalb Jahren wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit: Mario Stein (42) und Gerrit Spieß (34) haben den Spieleladen „Spieß Stein Papier“ am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring gegründet. Dort verkaufen sie nicht nur Brett-, Würfel- und Rollenspiele, es finden auch regelmäßige Spieletreffen statt.







