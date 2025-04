An Rosenmontag, beim Koblenzer Zug, stand Detlev Pilger wie immer auf dem Wagen der Narrenzunft Gelb-Rot. Auf einmal merkte der Koblenzer SPD-Chef, dass es ihm nicht gut geht, er kam sofort ins Krankenhaus. Es folgten eine Not-OP, die Erkenntnis, dass er einen Tumor hat, Chemotherapie und ein wochenlanger Klinikaufenthalt. Der 69-Jährige hofft, dass er jetzt wieder auf die Beine kommt. Und er lobt den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Evangelischen Stift und im Kemperhof.

Im Telefongespräch mit unserer Zeitung schildert Pilger, wie es ihm in den vergangenen Wochen ergangen ist. Man spürt, wie sehr er sich anstrengen muss, um die Worte herauszubringen. „Ich bin unendlich schwach“, sagt er. „Aber die Werte sind gut, und die Chemo schlägt zum Glück an.“ Er bekommt Physiotherapie und hofft, dass die Tendenz – ganz leicht nach oben – so bleibt. Und dass er bald wieder nach Hause kann.

i Das Bild am Abend der Bundestagswahl zeigt Detlev Pilger (rechts) freut sich über den Wiedereinzug von Thorsten Rudolph (Mitte) in den Bundestag. Im Bild sind auch zu sehen: (von links) David Langner, Anna Köberling, Christoph Kretschmer und Marion Lipinski-Naumann. Matthias Kolk

Der langjährige Bundestagsabgeordnete hatte schon länger gespürt, dass etwas nicht stimmt, wie er jetzt sagt: „Ich habe mein Leben lang Sport gemacht, aber in letzter Zeit die kleinste Anstrengung gespürt. Aber ich habe es zu spät ernst genommen.“

An Rosenmontag hat sich sein Körper durchgesetzt. Pilger erinnert sich: Sein Sohn sah ihn, wie er im Turm des Wagens der Narrenzunft Gelb-Rot stand. Er fragte ihn: „Geht’s dir nicht gut?“ Detlev Pilger antwortete: „Nein, mir geht’s nicht gut.“ Auf dem Narrenschiff brach eine kleine Panik aus, der Wagen hielt am Evangelischen Stift, Pilgers Frau kam, aber „ich wollte erst nicht ins Krankenhaus, dachte, es geht schon“.

„Da gingen alle Alarmglocken an, ich wurde notoperiert, es war knapp auf knapp.“

Detlev Pilger

Aber es ging nicht. Er kam in die Notaufnahme, blieb dort über Nacht, wurde auf die Intensivstation verlegt. Es folgten viele Untersuchungen: in der Kardiologie, eine Magendarmspiegelung, CRT, MRT, das volle Programm. Die Blutwerte waren schlecht, der Blutdruck ziemlich niedrig. Pilger sagt weiter: „Im MRT wurde ein Lymphom am Dünndarm festgestellt, das mit Chemo gut zu behandeln ist.“

Sein Bauch schwoll immer stärker an, war voller Wasser und Blut: „Da gingen alle Alarmglocken an, ich wurde notoperiert, es war knapp auf knapp.“ In den Tagen und Wochen danach pendelte Pilger mehrfach zwischen Stift und Kemperhof. Er lag in beiden Häusern auf verschiedenen Stationen und Zimmern. Er sagt: „Es ist fantastisch, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, egal ob Reinigungskräfte oder Professor. Jeder gibt alles.“ Medizinisch, pflegerisch – vor allem auf der emotionalen Ebene: „Ich habe eine schlimme Krankheit, jeder ist sehr ehrlich.“

Dabei seien die Arbeitsbedingungen „maximal schwierig. Die Häuser haben den Charme der 60er- und 70er-Jahre, oft mit Toiletten und Duschen auf dem Flur. Dazu gibt es viel zu wenig Mitarbeiter. Sie haben einen enormen Zeitdruck, stehen permanent unter Stress, lassen sich das aber nicht anmerken.“ Die medizinische Betreuung sei trotz dieser Widrigkeiten sehr intensiv.

Für Pilger, dafür ist er selbst schwer angeschlagen im Krankenbett zu sehr Politiker, ist deshalb klar: „Es ist unglaublich wichtig, dass wir möglichst zeitnah zur Einstandortlösung kommen.“ Also zur Zusammenlegung von Kemperhof und Stift in einem Neubau am Kemperhof-Standort. Es sei wichtig, dass die Arbeitsplätze im Klinikverbund gesichert werden – grade auch wegen der insolventen Krankenhäuser im näheren und ferneren Umland.

Künftig will er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen

Für sich hofft Pilger, dass die Wunde gut heilt, er dann nach Hause kann, ambulante Chemo und Physiotherapie erhält und wieder auf die Beine kommt. Er will einige Dinge neu ordnen, mehr Zeit für seine Familie haben, sein Enkelkind und seine Freunde: „Sie sind der große Halt, das habe ich lange unterschätzt.“

Er ist seit Jahrzehnten in vielen Bereichen engagiert, in der Politik sowieso, im Karneval, im Sport und im sozialen Bereich. „Vielleicht war das etwas zu viel insgesamt.“ Dankbar ist er auch für die aufbauenden Worte von Oberbürgermeister David Langner (SPD): „Wir haben oft telefoniert, er hat permanent nachgefragt.“

Ende April hat Detlev Pilger großen Grund zu feiern. Er wird dann 70 – „sofern der Herrgott es will“.

Detlev Pilger: Vom Möbelpacker zum Bundestagsabgeordneten

Detlev Pilger (69 Jahre) ist in Koblenz geboren und in der Clemensstraße in einem Hinterhaus in einfachen Verhältnissen aufgewachsen; seit vielen Jahren lebt er in Güls. Nach einem eher mäßigen Hauptschulabschluss schlug er sich mit „Hiwi-Jobs“ durch, war unter anderem Möbelpacker. Danach schloss er eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann ab, machte auf dem zweiten Bildungsweg Abi und studierte in Mainz Religionspädagogik. Zwei Jahrzehnte arbeitete er in Schulen in Lützel und später als Berufsschullehrer an der Julius-Wegeler-Schule. 2009 wurde er für die SPD in den Koblenzer Stadtrat gewählt und schaffte 2013 den Einzug in den Bundestag über seinen Listenplatz, genau wie vier Jahre später. In seiner zweiten Legislaturperiode war er sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Für den FC Bundestag stand er, der frühere Verbandsligaspieler (Engers und Rot-Weiß Koblenz), auf dem Fußballplatz. In Koblenz führt er seit 2014 den SPD-Stadtverband an und ist dazu auch in den Bereichen Schule, Kirche, Soziales, Sport und Karneval sehr engagiert. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.