Eine studiert Mathe, ein anderer Kulturwissenschaften – und bei der Koblenzer Sommer-Uni machen sie gemeinsam Bier-Yoga oder Kreatives Schreiben. Über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist eines der Ziele der Sommer-Uni. Und das seit 40 Jahren.
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Die Koblenzer Sommer-Uni hat begonnen – mit Freibier und der Band Kammerschimmern hat sie sich dem Regen entgegengestellt. Traditionell wird eine Woche im Sommersemester von den Studierenden selbst organisiert. Dieses Jahr – zum 40-jährigen Bestehen – ist die Liste an Programmpunkten besonders gefüllt.