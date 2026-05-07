Workshops, Bier-Yoga und Musik
Koblenzer Sommer-Uni will Hochschule für alle öffnen
Ronja Kuschel aka Tonki (links), Anna Leonie Walber und Rhea-Marie Fischer vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA): Die Kob
Ronja Kuschel aka Tonki (links), Anna Leonie Walber und Rhea-Marie Fischer vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA): Die Koblenzer Sommer-Uni wird nicht von den Lehrenden organisiert, sondern von Studierenden.
Alexej Zepik

Eine studiert Mathe, ein anderer Kulturwissenschaften – und bei der Koblenzer Sommer-Uni machen sie gemeinsam Bier-Yoga oder Kreatives Schreiben. Über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist eines der Ziele der Sommer-Uni. Und das seit 40 Jahren. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Koblenzer Sommer-Uni hat begonnen – mit Freibier und der Band Kammerschimmern hat sie sich dem Regen entgegengestellt. Traditionell wird eine Woche im Sommersemester von den Studierenden selbst organisiert. Dieses Jahr – zum 40-jährigen Bestehen – ist die Liste an Programmpunkten besonders gefüllt.

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