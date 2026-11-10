„Zipline“ über den Rhein Koblenzer Seilrutsche: Beginnt Bau im kommenden Jahr? Peter Meuer 10.11.2026, 06:30 Uhr

i Zwei Personen rasen mit einer Zipline umher: Eine ähnliche Anlage soll auch in Koblenz entstehen (Symbolbild). Matthias Bein. picture alliance/dpa

Die spektakuläre Seilrutsche über den Rhein könnte schon im kommenden Jahr gebaut werden, allerdings gibt es vor allem mit Blick auf Genehmigungen noch einiges zu klären. Wie ist der Stand? Und was wird die Anlage am Ende kosten?

In den vergangenen Monaten ist es wieder ruhiger geworden um die „Zipline“ – die spektakuläre Seilrutsche über den Rhein. Doch hinter den Kulissen ist immer wieder von Vertretern der Stadt Koblenz und der regionalen Marketinggesellschaft R56+ zu hören: Das Projekt wird vorangetrieben.







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