Alles wird teurer – daran ist man fast schon gewöhnt. Die Koblenzer Seilbahn geht aber komplett andere Wege: Sie senkt den Preis für die Jahreskarte für 2027 massiv. Das steckt dahinter.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Dankeschön für die Menschen in Koblenz und der Region, sagt Seilbahn-Geschäftsführer Eugen Nigsch im Gespräch mit unserer Redaktion: Die Seilbahn senkt gemeinsam mit der Festung Ehrenbreitstein den Preis für die Jahreskarte 2027.Ab 1. Oktober soll die Kombi-Jahreskarte erhältlich sein und 99 Euro für Erwachsene kosten, damit einen Euro weniger als vor 15 Jahren, im ersten Jahr nach der Buga.