Freizeit für 2027 planen Koblenzer Seilbahn bietet Dauerkarten viel günstiger an Doris Schneider 26.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Seilbahn verbindet seit 2010 die Stadt Koblenz mit der Festung Ehrenbreitstein. Zur Buga gebaut, nahm sie ihren regulären Betrieb 2012 auf. Jetzt, 15 Jahre später, stehen Umbauarbeiten an. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Alles wird teurer – daran ist man fast schon gewöhnt. Die Koblenzer Seilbahn geht aber komplett andere Wege: Sie senkt den Preis für die Jahreskarte für 2027 massiv. Das steckt dahinter.

Es ist ein Dankeschön für die Menschen in Koblenz und der Region, sagt Seilbahn-Geschäftsführer Eugen Nigsch im Gespräch mit unserer Redaktion: Die Seilbahn senkt gemeinsam mit der Festung Ehrenbreitstein den Preis für die Jahreskarte 2027.Ab 1. Oktober soll die Kombi-Jahreskarte erhältlich sein und 99 Euro für Erwachsene kosten, damit einen Euro weniger als vor 15 Jahren, im ersten Jahr nach der Buga.







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