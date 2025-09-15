Pakete auf den Ehrenbreitstein gondeln: Die Hochschule Darmstadt hält das nach Auswertung eines Feldversuchs für attraktiv. Von DHL und Seilbahn hört man keine Gegenrede. Die Frage ist nur, wann die Pläne zur Umsetzung konkret werden könnten.

Im Mai führten Professoren und Studenten der Hochschule Darmstadt in Koblenz einen einzigartigen Feldversuch durch. Sie analysierten, ob sich die Seilbahn als Transportmittel für Pakete eignet. Mittlerweile ist der Test ausgewertet, und die Projektverantwortlichen meinen: Das wäre aus ökologischer und ökonomischer Sicht eine attraktive Lösung. Aber was folgt nun aus dieser Erkenntnis? Dazu haben sich DHL und die Seilbahn auf Anfrage unserer Zeitung geäußert.

Während es in der Theorie sinnvoll klingt, gibt es praktisch noch Klärungsbedarf, macht Dirk Wollenweber von der Hochschule Darmstadt deutlich. Er hatte den Feldversuch mit betreut und ausgewertet. Im Detail sei noch einiges zu klären: Wo hätte man an den Seilbahnstationen Platz für die Transportbehälter und Paketstationen? Welche Transportbehälter passen am besten in die Seilbahn? Und wie kommen die Pakete von der Seilbahn zu den Haushalten? Hier könnten Lastenfahrräder eine Rolle spielen, merkt Wollenweber an.

i Dirk Wollenweber ist Professor an der Hochschule Darmstadt. Alexej Zepik

Eine Ergänzung zur E-Flotte

In Koblenz erscheint der Pakettransport per Seilbahn deshalb gar nicht so abwegig, da ganz in der Nähe der Bergstation in Niederberg ein neues Wohnquartier für rund 2000 Menschen entsteht – und sie alle sind eines Tages potenzielle Paketabsender und -empfänger. Aber wie konkret sind die Pläne zur Umsetzung bisher gediehen?

In der Antwort der DHL auf diese Frage erteilt das Unternehmen der Idee mit der Seilbahn keine Absage, setzt es aber ins Verhältnis: „Für uns ist klar, dass sich die große Masse an Paketen und warentragenden Sendungen auf absehbare Zukunft nur mit elektrischen Zustellfahrzeugen bewältigen lässt und andere Transportmittel diese allenfalls ergänzen können“, erklärt ein Sprecher der DHL. Pro Werktag transportiert das Unternehmen rund 6,7 Millionen Pakete durch Deutschland. Das Projekt Seilbahn in Koblenz ist da tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Trotzdem sind kreative Lösungen als Ergänzung durchaus sinnvoll, macht der DHL-Sprecher deutlich und gibt Beispiele: „In Berlin setzen wir zum Beispiel ein Postschiff ein, und im Spreewald ist eine Zustellerin mit dem Kahn unterwegs. Unser Wattzusteller versorgt einige Halligen in der Nordsee.“ Auch der Pakettransport per Seilbahn wäre gar nicht so neu: An der Zugspitze werden Zustellungen bereits mit der Gondel auf den höchsten Berg Deutschlands transportiert.

Richtig konkret sind die Pläne zur Umsetzung in Koblenz bislang noch nicht geworden, bestätigt DHL auf Nachfrage. Was allerdings nicht bedeutet, dass man das Projekt abgeschrieben hat, im Gegenteil. Die Stadt Koblenz hält die Wahrscheinlichkeit, dass die Koblenzer Seilbahn eines Tages Pakete befördert, sogar für „sehr hoch, wenn es sich für die DHL und andere rechnen wird“.

i Die Seilbahn in Koblenz könnte irgendwann nicht mehr nur Personen, sondern auch Pakete befördern. Alexej Zepik

Seilbahn ist offen für Gespräche

Mit „andere“ ist in diesem Zusammenhang vor allem die Seilbahn gemeint. Deren Geschäftsführer Eugen Nigsch sieht bei den konkreten Plänen zuerst die DHL am Zug, „wir selbst wollen kein Transportdienstleister werden“, betont er, sagt aber auch: „Wir sind offen für weitere Gespräche und sind die Letzten, die nicht gesprächsbereit wären.“ Der Seilbahnchef sieht keine Hindernisse in der praktischen Umsetzung, die nicht zu bewältigen wären.

Entscheidend wird aus seiner Sicht sein, wie sich der Bedarf letztlich in dem neuen Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne entwickelt. Bis man das weiß, wird es allerdings noch einige Zeit dauern – kürzlich hat erst der Abriss der alten Kasernengebäude gestartet. Und hinzu kommt: Bestenfalls sollen die Berg- und Talstation in den kommenden Jahren noch umgebaut werden, damit die Seilbahn dauerhaft im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal bleiben kann. Vorher wird man wohl kaum an den Stationen Platz für Paketstationen und Co. suchen.