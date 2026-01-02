Auszeichnung verliehen Koblenzer Schul-Kiosk ist Vorbild für andere Doris Schneider 02.01.2026, 06:00 Uhr

Für die Schulgemeinschaft an der Wallersheimer Grundschule ist ihr Kiosk Alltag – dabei ist er eigentlich etwas ganz Besonderes. In vielerlei Hinsicht. Das ist jetzt auch bei einer Preisverleihung deutlich geworden.

An einem Morgen in der Woche wird der Schildi-Kiosk geöffnet, ein Raum in der Grundschule Wallersheim. Dann können sich alle Kinder mit Stiften, Heften, Farbkästen ausstatten – was ihnen eben fehlt. Wie besonders das ist, sieht man erst, wenn man ein wenig dahinter blickt.







