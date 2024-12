Wettbewerb „Alles im Eimer“ Koblenzer Schüler engagieren sich gegen Müll 09.12.2024, 14:00 Uhr

i Selfie am Bunker im Brenderweg vor den selbst gestalteten Kunstwerken zum Thema Müll: Schülerinnen der Goetheschule sind stolz auf ihre Plakate. Sascha Ditscher

Müll landet auch in Koblenz immer wieder da, wo er nicht hingehört. Kinder und Jugendliche der Regenbogenschule und der Goetheschule haben sich mit dem Problem beschäftigt – und fordern sich selbst und andere heraus, besser auf die Umwelt zu achten.

Auf zwei großen Plakatwänden zeigen Kinder und Jugendliche in Lützel, was ihnen wichtig ist: Sie bitten darum, dass Müll nicht einfach in der Umwelt landet, dass er im besten Fall ganz vermieden, im zweitbesten Fall in Abfallbehälter geworfen wird. Damit es nicht bei den Appellen auf den Plakatwänden bleibt, sondern die Umsetzung auch für ihre Mitschüler und Passanten einfacher wird, sind mit den Motiven auch Mülleimer auf den Schulgeländen und ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen