Bruchbude und giftige Abfälle Koblenzer Schrottimmobilien-Händler schweigt im Prozess Katrin Steinert 16.03.2026, 17:01 Uhr

i Die Menge der Akten auf dem Richtertisch zeigt: Hier wird gegen einen Koblenzer Beschuldigten verhandelt, zu dem es viele Schriftstücke gibt. Katrin Steinert

Der Prozess gegen einen Koblenzer Schrottimmobilienhändler ist gestartet. Die Staatsanwältin verlas eine über 15-seitige Anklageschrift, in der es auch um die Vorgänge in Koblenz-Neuendorf, die dortige Bruchbude und das vermüllte Hefje-Gelände geht.

Er soll giftige Stoffe in Kellern in Koblenz-Neuendorf gelagert, gewerbsmäßig betrogen, illegal eine Waffe besessen und sich oder anderen unerlaubt Zutritt zu versiegelten Gebäuden und Geländen verschafft haben. Jetzt hat der Prozess gegen einen 50-jährigen Koblenzer begonnen, der in der Stadt etliche Schrottimmobilien besitzt.







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