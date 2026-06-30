Körperverletzung und Diebstahl
Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler ist vorbestraft
Im Prozess gegen den mehrfach angeklagten Koblenzer Unternehmer ist das Vorstrafenregister verlesen worden.
Im Prozess gegen den mehrfach angeklagten Koblenzer Unternehmer ist das Vorstrafenregister verlesen worden.
Katrin Steinert

Ein Koblenzer, der in der Stadt viele heruntergekommene Häuser und Schrottimmobilien hat, steht wegen mehrerer Anklagepunkte vor Gericht. Jetzt wurde klar: Er hat schon eine Reihe von Vorstrafen.

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Im Prozess gegen einen Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler, der unter anderem wegen Waffenbesitzes, Betrugs, Urkundenfälschung und Umweltverschmutzung vor Gericht steht, hat der Leitende Richter aus dem Vorstrafenregister des 52-Jährigen vorgetragen: Betrug, Körperverletzung, Diebstahl oder Trunkenheit am Steuer kamen hier unter anderem vor.

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Koblenz & RegionJustiz

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