Ein Koblenzer, der in der Stadt viele heruntergekommene Häuser und Schrottimmobilien hat, steht wegen mehrerer Anklagepunkte vor Gericht. Jetzt wurde klar: Er hat schon eine Reihe von Vorstrafen.

Im Prozess gegen einen Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler, der unter anderem wegen Waffenbesitzes, Betrugs, Urkundenfälschung und Umweltverschmutzung vor Gericht steht, hat

der Leitende Richter aus dem Vorstrafenregister des 52-Jährigen vorgetragen: Betrug, Körperverletzung, Diebstahl oder Trunkenheit am Steuer kamen hier unter anderem vor.