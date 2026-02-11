Die Situation an der Kreuzung Schlossstraße/Casinostraße sorgt immer wieder für Unsicherheit: Wer hat hier eigentlich Vorfahrt? Und dürfen Fußgänger die Straße nutzen? Eine kleine, aber wichtige Änderung soll nun für mehr Klarheit sorgen.
Es geht um einige wenige Meter, um die eine Fußgängerzone verlängert werden soll – aber diese wenigen Meter könnten, so hoffen Koblenzer Verwaltung und viele Ratsmitglieder, mehr Sicherheit bringen, vor allem für Radfahrer. Andere sehen das Thema „Wie ist die Stadt für Autofahrer erreichbar?