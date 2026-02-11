Unübersichtliche Situation Koblenzer Schlossstraße: Kreuzung soll neu geregelt werden Doris Schneider 11.02.2026, 13:15 Uhr

i Ungefähr hier soll die Fußgängerzone in der Schlossstraße künftig beginnen und nicht mehr erst hinter der Kreuzung mit der Casinostraße wie jetzt. Doris Schneider

Die Situation an der Kreuzung Schlossstraße/Casinostraße sorgt immer wieder für Unsicherheit: Wer hat hier eigentlich Vorfahrt? Und dürfen Fußgänger die Straße nutzen? Eine kleine, aber wichtige Änderung soll nun für mehr Klarheit sorgen.

Es geht um einige wenige Meter, um die eine Fußgängerzone verlängert werden soll – aber diese wenigen Meter könnten, so hoffen Koblenzer Verwaltung und viele Ratsmitglieder, mehr Sicherheit bringen, vor allem für Radfahrer. Andere sehen das Thema „Wie ist die Stadt für Autofahrer erreichbar?







Artikel teilen

Artikel teilen