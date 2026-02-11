Unübersichtliche Situation
Koblenzer Schlossstraße: Kreuzung soll neu geregelt werden
Ungefähr hier soll die Fußgängerzone in der Schlossstraße künftig beginnen und nicht mehr erst hinter der Kreuzung mit der Casin
Ungefähr hier soll die Fußgängerzone in der Schlossstraße künftig beginnen und nicht mehr erst hinter der Kreuzung mit der Casinostraße wie jetzt.
Doris Schneider

Die Situation an der Kreuzung Schlossstraße/Casinostraße sorgt immer wieder für Unsicherheit: Wer hat hier eigentlich Vorfahrt? Und dürfen Fußgänger die Straße nutzen? Eine kleine, aber wichtige Änderung soll nun für mehr Klarheit sorgen.

Lesezeit 3 Minuten
Es geht um einige wenige Meter, um die eine Fußgängerzone verlängert werden soll – aber diese wenigen Meter könnten, so hoffen Koblenzer Verwaltung und viele Ratsmitglieder, mehr Sicherheit bringen, vor allem für Radfahrer. Andere sehen das Thema „Wie ist die Stadt für Autofahrer erreichbar?

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren