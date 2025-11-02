Vandalismus an der Baustelle Koblenzer Schloss: Mobile Zäune sind Teil des Problems 02.11.2025, 10:00 Uhr

i Die mobilen Bauzäune am Koblenzer Schloss werden bald durch Holzabsperrungen ersetzt. Matthias Kolk

Chaoten am Koblenzer Schloss hatten es offenbar besonders auf die Zäune abgesehen. Wie an anderen Stellen in Koblenz auch, sollen Holzzäune xxxx

Ein Holzzaun soll die Baustelle am Koblenzer Schloss in Zukunft besser vor Vandalismus schützen. Und er wird im größeren Stil angebracht, als zu vermuten war. Denn der bisherige Zaun war offenbar Teil des Problems.An der Seite des Kurfürstlichen Schlosses, die zur Stadt gewandt ist, werden die mobilen Bauzäune aus Stahl durch feste Holzzäune ersetzt, konkretisierte das rheinland-pfälzische Amt für Bundesbau die Pläne zuletzt auf Anfrage unserer ...







Artikel teilen

Artikel teilen