Zu einem abwechslungsreichen Programm mit viel Livemusik, zeitgenössischem Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten und besonderen Themenbereichen für Jung und Alt lädt vom 19. bis 21. September der 47. Schängelmarkt ein. Neu im Programm ist die Fahrradmesse am Willi-Hörter-Platz, bei der Händler aktuelle Modelle und Zubehör vorstellen. „Der BID Schloßstraße Koblenz lädt in diesem Jahr erstmals auch zu einem Abendprogramm im Schlossrondell ein – mit Livebands wie Rumbaccoustic, Tri3o und Umsuka Music, sowie einem bunten Familienprogramm am Samstag und Sonntag“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Am Freitag gegen 17 Uhr eröffnet Oberbürgermeister David Langner den Markt traditionell mit dem Fassanstich auf dem Jesuitenplatz. Danach sorgen ein Live-DJ und die Band Sidewalk für musikalischen Genuss. Auf der „Bundeswehr Karriere & Antenne Koblenz“-Bühne präsentieren die EPG Baskets ihren neuen Kader, bevor die große 90er-Party mit Musikvideos auf großer Leinwand startet. An der Liebfrauenkirche eröffnet die Ananas-Bühne mit Rockmusik von Thin Men und Pitters Karaoke.

Wein und Elektrobeats

Bereits am Samstagvormittag, 11 Uhr, werden auf der „Bundeswehr Karriere & Antenne Koblenz“ – Bühne die Preise des Stadtradeln-Wettbewerbs verlost und das Kult-Duo Max Demann und Dominik Duderstaedt begrüßt prominente Gäste. Anschließend übernimmt Antenne Koblenz mit DJ die Moderation. Ab 18 Uhr lädt Beats & Wine zu Musik und Genuss in entspannter Atmosphäre. Am Abend tritt auf der SWR EINSTEIN-Bühne die Band NonPlusX auf.

Parallel dazu lädt die Obere Löhr zum Burgunderfest mit französischen Weinen, Spezialitäten und Liveacts ein – darunter Me&Myself und Kim Beks. An der Liebfrauenkirche bringt DJane Tala von DASDING Partybash die Menge zum Tanzen. Bereits tagsüber sorgen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Jugendfeuerwehr mit Spiel- und Mitmachaktionen für Kinder sowie dem DRK-Café für Familienatmosphäre.

Sonntag mit Frühschoppen

Am Sonntag beginnt das Treiben ab 11 Uhr mit dem Antenne-Koblenz-Frühschoppen. Bis 18 Uhr läuft dort das Live-Programm mit Moderation und DJs. In der Oberen Löhr geht das Burgunderfest mit französischen Gästen, Marktständen und Musik weiter. Auf der Ananas-Bühne treten re:frame b2b Patrick Agricultor und Tom De Funk auf, während das DRK erneut Mitmachaktionen anbietet.

An allen Tagen präsentieren sich auf dem Münzplatz Einrichtungen der Bundeswehr Koblenz. Der Kunsthandwerkermarkt in der Schloßstraße öffnet täglich rund 80 Stände. Am Zentralplatz West, Ost und am Löhrrondell zeigen regionale Autohäuser im Rahmen der „Leistungsschau Mobilität und E-Mobilität“ an allen drei Tagen aktuelle Fahrzeugmodelle. Für eine entspannte Anreise sorgt am Sonntag ein kostenfreier Park+Ride-Shuttle, in Kooperation mit der Koveb. Busse pendeln von 12 bis 19 Uhr alle 30 Minuten in die Innenstadt.