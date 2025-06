Manche denken, auf dem Gelände des neuen Rosenquartiers in Koblenz-Lützel tue sich nichts – denn von vorn ist noch nicht so viel zu sehen. Im hinteren Bereich des großen Geländes aber entstehen die ersten Häuser. Ein Besuch auf der Baustelle.

„Kommen Sie, wir gehen mal rein!“ Die Begeisterung von Gunter Seibert ist ansteckend: Der Projektentwickler bei der Firma BPD, die in Koblenz das Rosenquartier in Koblenz baut, steigt als erster die vier Stockwerke hinauf, um zu zeigen, wie schön der Ausblick von oben ist. Und das ist er: Die Festung Ehrenbreitstein auf der einen, die Feste Franz auf der anderen Seite, zu Füßen Lützel – es ist ein toller Ausblick von der großen Terrasse aus.

i Der Blick auf Lützel, auf die Festung und die Feste Franz ist von den oberen Wohnungen im Rosenquartier fantastisch. BPD/Michael Jarmusch

In dem Gebiet zwischen der Andernacher Straße und der Bahn entsteht das Rosenquartier, rund 250 Wohnungen sollen es im Endausbau sein. Die ersten beiden Häuser sind außen fast fertig, innen wird gewerkelt: Hier werden noch Leitungen verlegt, da kommt bald der Estrich. Die beiden Häuser bilden zusammen den ersten Bauabschnitt, 56 Wohnungen beinhalten sie insgesamt. Die Hälfte wird Ende des Jahres fertig sein, die anderen im März 2026, sagt Adrian Jukic, Leiter des BPD-Regionalbüros in Koblenz.

i Gunter Seibert ist Projektentwickler beim Unternehmen BPD und für das Rosenquartier verantwortlich. Doris Schneider

Rund die Hälfte der Wohnungen ist bisher verkauft. Das ist eine relativ normale Quote, sagen Jukic und Seibert ein wenig zögerlich. Ja, es könnte besser sein. Dann wäre man auch schon weiter mit dem Bau der Häuser, die nach und nach gebaut werden, wenn eine bestimmte Quote an Wohnungen verkauft ist. 20 Prozent der Wohnungen werden im Übrigen mit Sozialförderung gebaut und sind dann mietpreisgebunden.

„Viele Menschen können viel weniger Rücklagen bilden und Eigenkapital aufbauen als frühere Generationen, weil die Mietpreise so hoch sind.“

Gunter Seibert, Projektentwickler beim Rosenquartier

Allerdings ist die Situation nicht einfach im Moment: Die Baukosten sind enorm gestiegen. Dadurch sind die Wohnungen nicht gerade billig: Wirft man einen Blick auf die Internetseite, so sieht man: Eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit knapp 100 Quadratmetern für 479.000 Euro ist ebenso noch zu haben wie eine 3.5-Zimmer-Wohnung mit gut 80 Quadrametern für 379.000 Euro. Auch eine 2-Zimmer-Wohnung mit rund 75 Quadratmetern ist noch für 409.000 Euro zu haben. Andererseits sind auch etliche Wohnungen verkauft, vor allem viele kleinere, aber auch die Penthousewohnungen im oberen Stockwerk mit dem tollen Blick.

i Adrian Jukic ist Leiter des Regionalbüros von BPD. Das Unternehmen hat auch das Musikerviertel auf dem Koblenzer Oberwerth gebaut und entwickelt das Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne. Doris Schneider

Auch die hohen Zinsen machen es Käufern schwer. „Vor allem für Menschen, die selbst in die Wohnungen ziehen wollen, ist es enorm schwer“, sagt Gunter Seibert. Zumal viele Menschen weniger Eigenkapital anhäufen könnten, weil die Mietpreise so hoch sind und sie deswegen weniger Rücklagen bilden können als Generationen früher, bevor sie Eigentum kaufen wollen.

i Innen ist noch überall Baustelle - aber Ende des Jahres sollen die ersten Wohnungen fertig sein. Doris Schneider

Dazu kommt: Wer zu Anfang eine Wohnung in einem Gebiet kauft, braucht sehr viel Fantasie. „Wir wissen von Anfang an, wie die Wohnungen aussehen“, erklärt Gunter Seibert. Aber für Kaufwillige gilt das nicht: Sie müssen sich auf Broschüren und Darstellungen verlassen, solange es die Häuser nicht in echt gibt. Das wird nun anders: Bei einer symbolischen Rosenpflanzung haben sich viele Interessenten die Häuser angeschaut, sagen Seibert und Jukic. Denn nun ahnt man nicht mehr nur, wie die Lage ist, sondern man sieht es auch.

i Man sieht die Nähe zur Bahn. BPD/Michael Jarmusch

Beim Thema Bahnlärm zum Beispiel: Das Wohngebiet steht sehr nah an den Gleisen, aber selbst beim Gespräch auf der Baustelle draußen hört man die Züge kaum, die sehr langsam vorbeifahren. Bis auf eine Ausnahme sind alle Wohnungen so ausgerichtet, dass sie die Schlafzimmer Richtung Innenhof haben, zudem sind sehr gute Fenster vorgesehen. „Wir müssen einen viel höheren Lärmschutz realisieren, als es tatsächlich nötig ist“, sagt der Projektentwickler und klingt ein wenig genervt. Auch solche Aspekte machen Bauen teurer, als es ohnehin schon ist, sagt er.

i Passt nie alles rein? Passt doch: Markierungen auf dem Boden für Küchenzeile, Esstisch, Sofa und Sessel zeigen die Dimensionen des Raums. Doris Schneider

Eine Wohnung im ersten Haus ist vor Kurzem als „Beispielwohnung“ hergerichtet worden. Auf dem Boden im großen Raum sind Möbel eingezeichnet: Zwei Küchenzeilen, ein großer Esstisch mit Stühlen, eine Couch und Sessel sind markiert. „In den leeren Räumen haben die Leute kein Gefühl dafür, wie groß sie sind und was reinpasst“, sagt Seibert. „Sie stehen dann im Raum und denken, es würde nie im Leben alles reingehen.“ Tut es aber, wie die Markierungen und Illustrationen zeigen.

i Die Häuser sollen außen zur Bahn und zur Straße in Rosenfarben gestrichen werden, zum Innenhof in verschiedenen Weiß-Abstufungen. Doris Schneider

Rund 250 Wohnungen sollen in dem Gebiet zwischen Andernacher Straße und der Bahn in den kommenden Jahren entstehen. Begonnen wurde an der Ecke der Douquéstraße. Das Gelände soll sukzessive Richtung Rhein-Kaserne wachsen, danach werden auch entlang der Andernacher Straße Häuser entstehen, sodass die Häuser quasi rund um eine öffentliche Grünanlage gruppiert sind, in der auch ein Spielplatz entstehen wird. Die Balkone und Terrassen sind auch auf den Innenhof ausgerichtet.

Erschlossen wird das Gebiet durch eine neu zu bauende Straße, die Hannelore-Hermann-Straße, die von einem ebenfalls neuen Kreisel an der Einmündung Andernacher Straße/Wallersheimer Weg aus ins Quartier führt. Autos werden in Tiefgaragen unter den Häusern parken können.

i Fürs Rosenfest wurde die Tiefgarage illuminiert. BPD/Michael Jarmusch

Von der Lage sind Seibert und Jukic mehr als überzeugt: In Lützel tut sich einiges, sagen sie. Nicht nur mit der enormen Nähe zur Altstadt kann das Viertel punkten, es gibt auch einen Bahnhof, der saniert werden soll. Neue Wohnungen, die rundum entstehen, werten den Stadtteil ebenso auf wie die vielen Grünanlagen und die geplante Entwicklung des Geländes unterhalb der nahen Feste Franz zu einem kleinen Kulturviertel.