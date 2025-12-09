Koblenzer Reitstall-Vorstand lehnt Mitgliederwunsch ab

Mehr als 55 Menschen haben beantragt, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum Pächter-Aus am Koblenzer Reitstall in Metternich stattfindet. Jetzt hat der Vorstand darüber entschieden und nennt auf Redaktionsanfrage die Gründe.
Jetzt ist klar: Der Vorstand des Koblenzer Reitstalls in Metternich wird keine außerordentliche Versammlung zum Pächter-Aus einberufen. Das teilt der Rechtsanwalt des Vorstands auf Anfrage unserer Redaktion mit und informiert zeitgleich die Vereinsmitglieder in einer Rundmail über die Entscheidung.