Mitglieder fordern Versammlung Koblenzer Reitstall: Unterschriften gegen Pächter-Aus Katrin Steinert 28.11.2025, 18:00 Uhr

i Im Koblenzer Reit- und Zuchtverein in Metternich versuchen Mitglieder, die Entscheidung des Vorstands umzukehren. Mirco Klein

Im Koblenzer Reitstall herrscht dicke Luft: Nachdem der Vorstand über das Aus mit dem langjährigen Pächter und dann über einen neuen informierte, wehren sich mehr als 55 Mitglieder und etliche Eltern von Reitschülern. Sie fordern eine Umkehr.

Die Zeiten im Koblenzer Reitstall sind turbulent. Jetzt gibt es eine weitere Entwicklung: Nach Informationen unserer Redaktion haben mehr als 55 stimmberechtigte Mitglieder des Reit- und Zuchtvereins Koblenz-Metternich (RZV) beantragt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.







