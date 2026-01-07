Urlaubspläne in diesem Jahr Koblenzer reisen lieber in die Nähe als in die Ferne 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Viele Koblenzer freuen sich auf ihre kommenden Urlaubsreisen. Moritz Frankenberg. picture alliance/dpa

Die winterliche Kälte lässt viele bereits von Sommer, Sonne und Strand träumen, und einige haben schon Ideen, wo sie in diesem Jahr hinfahren möchten. Wir haben in einer Straßenumfrage die Menschen in Koblenz gefragt, was ihre Urlaubspläne sind.

Einige haben ihren Urlaub schon geplant. So zum Beispiel Andrea Polcher: „Ich brauche ein Ziel im Jahr“, meint die 60-Jährige aus Niederfell. „Etwas, auf das ich mich freuen kann.“ Deswegen buche sie immer sehr früh ihre Reisen, unter anderem auch wegen der Dienstpläne auf ihrer Arbeit.







