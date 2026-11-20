Vereinsgelände ohne Zukunft Koblenzer Reinhardt’s Elf bangt um ihren Platz Matthias Kolk 20.11.2026, 18:15 Uhr

i Die Reinhardt’s Elf und der Sportplatz mit Vereinshaus auf dem Asterstein gehören seit Jahrzehnten zusammen. Doch der Platz soll weichen. Matthias Kolk (Archiv). Matthias Kolk

Dass der Hartplatz, auf dem die Reinhardt’s Elf in Koblenz schon seit Jahrzehnten spielt, weichen soll, ist nicht neu. Doch das Thema hat zuletzt eine enorme Dynamik aufgenommen. Worum es geht – und was Verein und Stadt zur Zukunft des Platzes sagen.

Ein kalter Wind weht über den Hartplatz an der Lindenallee. In Pfützen spiegeln sich dunkle Wolken, das Geländer neben den Spielerbänken rostet und ist ähnlich in die Jahre gekommen wie das Vereinsheim der SV Reinhardt’s Elf. Doch was an einem Vormittag im November recht trostlos daherkommt, ist für die Sinti-Gemeinschaft in Koblenz mehr als nur ein Sportplatz.







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