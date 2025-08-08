Koblenz steht für Vielfalt: Getreu diesem Motto wurde die Regenbogenfahne am Koblenzer Rathaus im Rahmen der Pride-Week gehisst. Unsere Zeitung war mit dabei.

Koblenz. Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus in Koblenz eröffnet Oberbürgermeister David Langner am Donnerstagabend offiziell die Pride-Week. Das Besondere in diesem Jahr: eine neue und zeitgemäße sogenannte Progress-Pride-Flagge, die neben dem Regenbogen nun auch die Bereiche Trans- und Intersexualität repräsentiert.

Eine neue Fahne zeigt noch mehr Vielfalt

So sieht sie aus: Neben dem Regenbogen befindet sich nun links ein Dreieck, in dem die Farben Hellblau, Rosa und Weiß aufgegriffen werden. Das schließt die Menschen mit ein, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können (Transsexualität). Der lila Kreis bezieht Menschen mit ein, die Körpermerkmale beider Geschlechter besitzen (Intersexualität).

Die Flagge ist eine Spende von Oliver Antpöhler-Zwiernik und Patrick Zwiernik. Patrick Zwiernik, der die CSD-Demo organisiert, erklärt: „Mit der neuen Fahne schließen wir alle Sexualitäten mit ein und setzen damit in Koblenz ein deutliches Zeichen.“

„Wir in Koblenz unterstützen die queere Community von Herzen und sagen ganz klar ‚Nein‘ zu Ausgrenzung und Intoleranz, die in dieser Stadt keinen Platz haben.“

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner

Bevor die Fahne gehisst wurde, bedankte sich Oberbürgermeister David Langner nicht nur bei den Veranstaltern der Pride-Week, sondern positionierte sich auch klar: „Wir in Koblenz unterstützen die queere Community von Herzen und sagen ganz klar ‚ Nein ‘ zu Ausgrenzung und Intoleranz, die in dieser Stadt keinen Platz haben.“ Er findet es wichtig, mit dem Hissen der Regenbogenflagge ein Zeichen für Vielfalt zu setzen.

Vielerorts würden CSD-Veranstaltungen abgesagt, aus Angst vor Hass und Ablehnung, aber davon lasse sich die Stadt Koblenz nicht einschüchtern: „Koblenz ist eine weltoffene Stadt des Miteinanders und des Zusammenhalts und ich freue mich auf die nächste Woche, in der wir zusammen diskutieren, uns austauschen und gemeinsam feiern“, so Langner.

Mit auf dem Balkon waren auch die Veranstalter des diesjährigen CSD in Koblenz, darunter die Koblenzer Queer-Beauftragte Patricia Pederzani, die Veranstalter der Demo, Oliver Antpöhler-Zwiernik und Patrick Zwiernik sowie Jens Prangenberg, Marcel Witt und Dörthe Dutt und noch einige mehr.