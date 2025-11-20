Koblenzer Rathaus-Innenhof wird zum Weihnachtswald

Schon lange ist der Rathaus-Innenhof ein kleiner Geheimtipp auf dem sonst oft trubeligen Koblenzer Weihnachtsmarkt: Hier steht die Krippe aus Holz, hier kann man ein wenig flanieren. In diesem Jahr noch lauschiger als früher.
Lesezeit 1 Minute
Moderne Lichtobjekte haben in den vergangenen Jahren beim Weihnachtsmarkt den Innenhof am Koblenzer Rathaus in der Nähe des Schängelbrunnens erleuchtet und einen interessanten Kontrast zu den alten Mauern hergestellt. In diesem Jahr wird es anders: Die modernen Lampen sind weg – und heimelige Stimmung verbreitet sich.