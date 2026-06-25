Aufatmen bei Einsatzkräften
Koblenzer Rat macht Weg frei fürs Feuerwehrgerätehaus
Viele Feuerwehrleute aus Horchheim verfolgen die Entscheidung des Koblenzer Stadtrats.
Viele Feuerwehrleute aus Horchheim verfolgen die Entscheidung des Koblenzer Stadtrats.
Jan Lindner

Die Entscheidung für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Emser Straße von Horchheim – trotz Umplanung und Mehrkosten – wurde zwar erwartet. Dennoch war es zuletzt spannend geworden, weil es Zwist in dem Koblenzer Stadtteil gab. 

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Der Koblenzer Stadtrat hat den Weg für ein neues Feuerwehrgerätehaus auf dem Bolzplatz in Horchheim – mit Mehrkosten und Umplanung – freigemacht. Der Beschluss fiel am Donnerstagnachmittag einstimmig – die Fraktionen von Grünen und SPD enthielten sich ihrer Stimmen.

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