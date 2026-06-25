Die Entscheidung für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Emser Straße von Horchheim – trotz Umplanung und Mehrkosten – wurde zwar erwartet. Dennoch war es zuletzt spannend geworden, weil es Zwist in dem Koblenzer Stadtteil gab.
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Der Koblenzer Stadtrat hat den Weg für ein neues Feuerwehrgerätehaus auf dem Bolzplatz in Horchheim – mit Mehrkosten und Umplanung – freigemacht. Der Beschluss fiel am Donnerstagnachmittag einstimmig – die Fraktionen von Grünen und SPD enthielten sich ihrer Stimmen.