Am Wochenende wurde in Koblenz ein Polizeieinsatz gefilmt, bei dem ein Mann sich gegen Polizisten zur Wehr setzt und die beiden Beamten Unterstützung brauchen. Über die Polizei machen sich viele lustig. Wie sieht der Leiter der Polizeidirektion dies?

Auf einem Video in den sozialen Netzwerken ist ein Mann zu sehen, der mit nacktem Oberkörper auf der Trierer Straße läuft und tänzelt. Als ihn zwei Polizisten festhalten wollen, setzt der 39-Jährige sich massiv zur Wehr. Später wird bekannt, dass er bereits am Morgen aufgefallen ist, weil er mit einem OP-Kittel bekleidet in der Stadt unterwegs war.

i Polizeidirektor Björn Neureuter. Verena Dörfer/Pressestelle Polizei Koblenz

Durch das private Video, das auf Instagram geteilt wird, ist der Vorfall am Wochenende von vielen wahrgenommen worden. Björn Neureuter, Leiter der Polizeidirektion Koblenz, beantwortet Fragen unserer Zeitung zu dem Vorfall, dem Video und den teils sehr verächtlichen Reaktionen der Menschen darauf. Ob Kommentare die Grenze zur Strafbarkeit überschreiten, wird zurzeit noch überprüft.

Die Polizisten im Einsatz dürfen gezeigt werden

Macht der, der das Video veröffentlicht hat, sich eigentlich strafbar, weil er den Mann und die Polizisten erkennbar zeigt? „Ganz grundsätzlich gilt“, so der Polizeidirektor, „dass Polizeieinsätze Ereignisse sind, die von einem großen öffentlichen Interesse begleitet werden.“ Insofern seien die handelnden Personen – die Einsatzkräfte – im Sinne des Kunst- und Urheberrechtsgesetzes als „relative Personen des Zeitgeschehens“ anzusehen. „Bei einem Video, das aus relativ großer Entfernung aufgenommen wird und das auch den Einsatz an sich zeigt, bietet sich kein Ansatz, die Veröffentlichung zu unterbinden“, so Neureuter weiter. Das wäre dann möglich, wenn es zum Beispiel durch Nahaufnahmen um die Identifizierung von Einsatzkräften ginge.

Wichtig sei aber anzumerken, „dass dieses Video nur einen kleinen Ausschnitt der ,Wirklichkeit’ abbildet“. Die Person, die in Gewahrsam genommen werden sollte, sei am Samstag bei starkem Verkehrsaufkommen nur teilweise mit Krankenhauskleidung bekleidet über die Trierer Straße gelaufen. „Offenkundig war kurz vorher eine ärztliche Behandlung erfolgt. Entsprechende Elektroden eines EKG klebten noch am Körper der Person“, beschreibt Neureuter. „Die Person befand sich sichtlich in einem Ausnahmezustand, der selbst dann, wenn es sich um eine schmächtige Person gehandelt hätte, von einer enormen körperlichen Kraft und fehlendem Schmerzempfinden gekennzeichnet war.“

„Auf alle eingesetzten Zwangsmittel war keine eigentlich erwartete körperliche Reaktion erfolgt.“

So berichtet Björn Neureuter über den Einsatz.

Bei dem Mann habe es sich aber nicht um eine schmächtige Person gehandelt, wie auch das Video zeigt. „Auf alle eingesetzten Zwangsmittel war keine eigentlich erwartete körperliche Reaktion erfolgt. Dies schließt auch das Distanzelektroimpulsgerät ein, das Anwendung fand.“ Den Einsatz eines solchen Tasers hatten viele Kommentare zum Video gefordert.

Die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz sei gut ausgebildet, betont der Polizeidirektor, gut ausgestattet und werde fortwährend sowohl an den zur Verfügung stehenden Waffen als auch bezogen auf das einsatztaktische Einschreiten fortgebildet.

„Die eingesetzten Kräfte versuchen immer, zunächst das mildeste Mittel in ihrem Einschreiten zu wählen.“

Polizeidirektor Björn Neureuter﻿

Bei Kommentaren zum Video wird das Verhalten der beiden ersten Einsatzkräfte, vor allem der Frau, negativ bewertet, auch sie sind klar zu erkennen. Was macht das mit den Mitarbeitern, wenn sie so verunglimpft werden? „Die Kommentare gegenüber den eingesetzten Kräften sind schwer erträglich und in der Sache unqualifiziert“, so Neureuter. „Sie zeugen allenfalls davon, dass die Auffassung vertreten ist, das polizeiliche Einschreiten müsste dem Muster eines Actionfilms folgen.“

Aber die Einsatzkräfte seien den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. „Dies bezieht sich auch auf Straftäter, seien sie nun erkrankt oder nicht. Die eingesetzten Kräfte versuchen immer, zunächst das mildeste Mittel in ihrem Einschreiten zu wählen.“ Dies sei ein Selbstverständnis, das im Rahmen der Ausbildung vermittelt werde – und zudem geltendes Gesetz. „In der konkreten Einsatzsituation musste ein Mensch vor sich selbst geschützt werden. Dies war am Ende nur möglich, indem eine Vielzahl von Kräften der ersten Streifenwagenbesatzung Unterstützung leistete.“

Neureuter: Beschimpfungen auf der Grundlage eines zusammengeschnittenen Videos sind nicht fair

Einsätze wie dieser würden mit den qualifizierten Einsatztrainern nachbereitet. „Als Leiter der Polizeidirektion Koblenz stelle ich aber auch fest, dass eher Dankbarkeit angezeigt wäre, für den gezeigten Einsatz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und nicht noch Beschimpfungen und Häme auf Grundlage eines zusammengeschnittenen Videos.“