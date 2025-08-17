Am Wochenende haben Spezialisten Polizei verstärkt die Autotuner- und Autoposerszene ins Visier genommen. Unter anderem rund ums Deutsche Eck trafen sie auf Fahrer, die die Motoren aufheulen ließen. Besonderen Ärger gab es mit einem Beifahrer.

Das Tuning-Kontroll-Team der Polizeidirektion Koblenz hat am Wochenende erneut in der Tuner-, Raser- und Autoposerszene in und um Koblenz kontrolliert. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, „konnten bei mehreren Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt werden, welche jeweils zum Erlöschen derBetriebserlaubnis führten“. Auch rund um das Deutsche Eck in Koblenz waren die Beamten im Einsatz. „Leider wurde erneut festgestellt, dass sich Bürgerbeschwerden aufgrund der Autoposer im Bereich des Deutschen Ecks inKoblenz als begründet dargestellt haben.“ Die Rede ist von Fahrern mit Fahrzeugen, die wegen „lautem Motoraufheulen, lauten Musikanlagen oder quietschenden Reifen“ auffällig wurden. Laut der Polizei wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch Geschwindigkeit gemessen

Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz der Polizei unterstützten den Einsatz des Tuning-Kontroll-Teams, indem sie Geschwindigkeitsmessungen vornahmen. Insgesamt konnten in circa fünf Stunden 149Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen werden, zieht die Polizei Bilanz. Den Negativrekord des„Tagesschnellsten“ habe ein Fahrzeugführer erreicht, welcher mit 203 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 120 Stundenkilometern gemessen wurde.

Angriff eines Beifahrers

„Im Rahmen einer Kontrolle griff zudem ein Beifahrer die kontrollierenden Beamten an, nachdem er durch aggressives Verhalten die Kontrollmaßnahmen massiv störte“, so schreibt die Polizei weiter. Gegen den Angreifer sei ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. „Da sich der Fahrer des kontrollierten Pkw im Anschluss ebenfalls uneinsichtig zeigte und androhte, sich der ausgesprochenen Untersagung der Weiterfahrt zu widersetzen, mussten die Kennzeichen seines Pkw sichergestellt werden“, so die Polizei.

Vor knapp drei Jahren hat die Koblenzer Polizei das Tuning-Kontroll-Team aus der Taufe gehoben. Die Beamtinnen und Beamten – die auch noch andere Aufgaben innerhalb der Polizei wahrnehmen – kennen sich besonders gut mit Autoumbauten aus. Sie können mit Autotunern auf Augenhöhe ins Gespräch kommen, sind zudem aber auch geschult darin, illegale Manipulationen an Fahrzeugen zu erkennen. Unter anderem beim „Carfriday“ sind sie in der Region verstärkt im Einsatz.