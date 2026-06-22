Das erste große Koblenzer Tauffest an und in der Mosel hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Im Sand unter Sonnenschirmen und barfuß im Fluss bei einem lauen Lüftchen waren die hochsommerlichen Temperaturen aushaltbar. Fast 500 Menschen nahmen teil.
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Wie die Heilige Schrift berichtet, wurde Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft. Am Samstag fand in der Mosel am Koblenzer Stattstrand ein großes Tauffest statt. Hier wurden 33 evangelische Christen im Alter von 10 Monaten bis 46 Jahren getauft.