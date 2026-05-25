Mehr Sicherheit, weniger Tempo
Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer: So sieht es jetzt aus
Am Peter-Altmeier-Ufer wurden erneut Anpassungen der Verkehrsführung vorgenommen. Fahrbahnschwellen sollen Tempo reduzieren. ⋌Fo
Am Peter-Altmeier-Ufer wurden erneut Anpassungen der Verkehrsführung vorgenommen. Fahrbahnschwellen sollen Tempo reduzieren. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Viel ist diskutiert, viel geschimpft worden über die Regelungen am Koblenzer Moselufer. Die Stadt hat nun wie angekündigt reagiert und die Straße zum Teil umgestaltet. So sieht es nun aus.

Lesezeit 1 Minute
Die angekündigten Anpassungen der Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer sind abgeschlossen, darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Maßnahmen wurden in den vergangenen Wochen umgesetzt und dienen der weiteren Optimierung der im vergangenen Jahr eingeführten Verkehrsberuhigung.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren