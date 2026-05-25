Mehr Sicherheit, weniger Tempo Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer: So sieht es jetzt aus 25.05.2026, 14:00 Uhr

i Am Peter-Altmeier-Ufer wurden erneut Anpassungen der Verkehrsführung vorgenommen. Fahrbahnschwellen sollen Tempo reduzieren. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Viel ist diskutiert, viel geschimpft worden über die Regelungen am Koblenzer Moselufer. Die Stadt hat nun wie angekündigt reagiert und die Straße zum Teil umgestaltet. So sieht es nun aus.

Die angekündigten Anpassungen der Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer sind abgeschlossen, darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Maßnahmen wurden in den vergangenen Wochen umgesetzt und dienen der weiteren Optimierung der im vergangenen Jahr eingeführten Verkehrsberuhigung.







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