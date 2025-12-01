Schwierige Lage im Bahnverkehr Koblenzer Pendler müssen leidensfähig sein Wolfgang Lucke 01.12.2025, 14:30 Uhr

Leidgeprüft sind die Pendler auf der Bahnschiene zwischen Koblenz und Mainz – die Züge fahren selten pünktlich. Vor Weihnachten verschärft sich die Lage: Einige Haltepunkte sind gesperrt, Umleitungen sollen greifen. Was die Bahn im Einzelnen plant.

Der letzte Hilferuf der Gruppe von unzufriedenen Bahnpendlern von Koblenz nach Mainz ist erst wenige Tage alt. Hilmar Reinemann schildert die Lage so: „Um 17.30 Uhr bin ich in Mainz raus aus dem Büro. Jetzt um 21.30 Uhr bin ich in Niederlahnstein.







