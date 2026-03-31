Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenzer Oberstarzt legt sein „Schwert“ aus der Hand 31.03.2026, 09:00 Uhr

i Oberstarzt Erwin Kollig im OP. Zum 31. März verlässt er das BwZK Koblenz und geht in Ruhestand. Andreas Weidner

Wachwechsel am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz: Erwin Kollig geht in den Ruhestand. Dem renommierten Arzt folgt einer seiner bestens ausgebildeten Schüler nach.

Zum 31. März legt er offiziell das „Schwert" aus der Hand. Die Klinik XIV am Bundeswehrzentralkrankenhaus (BwZK) in Koblenz verabschiedet damit ihren langjährigen Chef, Oberstarzt Erwin Kollig, der als Klinikdirektor für Unfallchirurgie und Orthopädie, Wiederherstellungs- und Handchirurgie sowie Verbrennungsmedizin große Fußstapfen hinterlässt.







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