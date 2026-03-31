Bundeswehrzentralkrankenhaus: Koblenzer Oberstarzt legt sein „Schwert“ aus der Hand
Bundeswehrzentralkrankenhaus
Koblenzer Oberstarzt legt sein „Schwert“ aus der Hand
Wachwechsel am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz: Erwin Kollig geht in den Ruhestand. Dem renommierten Arzt folgt einer seiner bestens ausgebildeten Schüler nach.
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Zum 31. März legt er offiziell das „Schwert" aus der Hand. Die Klinik XIV am Bundeswehrzentralkrankenhaus (BwZK) in Koblenz verabschiedet damit ihren langjährigen Chef, Oberstarzt Erwin Kollig, der als Klinikdirektor für Unfallchirurgie und Orthopädie, Wiederherstellungs- und Handchirurgie sowie Verbrennungsmedizin große Fußstapfen hinterlässt.