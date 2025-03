In einem halben Jahr wählt Koblenz seinen Oberbürgermeister. Bislang stand Amtsinhaber David Langner (SPD) als einziger Kandidat fest. Jetzt hat die AfD einen Bewerber nominiert – allerdings nicht Kreis- und Fraktionschef Joachim Paul.

Die Koblenzer AfD stellt Markus Meixner als Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 21. September auf. Das teilte Kreisverbandschef Joachim Paul unserer Zeitung mit. Er selbst hat am Wahltag andere Pläne. Bislang stand in Koblenz Amtsinhaber David Langner (SPD) als einziger Kandidat fest.

Meixner (32) ist zwar stellvertretender Vorsitzender des Koblenzer Kreisverbands. In der hiesigen Kommunalpolitik ist er aber weitgehend unbekannt. So ist er nicht Teil der sechsköpfigen Stadtratsfraktion und auch sonst politisch, zumindest öffentlich, noch nicht in Erscheinung getreten.

Joachim Paul will OB von Ludwigshafen werden

Ganz anders Paul (54), der das Aushängeschild der Koblenzer AfD ist und seit 2016 im rheinland-pfälzischen Landtag sitzt. Er will am 21. September in Ludwigshafen bei der OB-Wahl kandidieren und erster AfD-Oberbürgermeister im Westen Deutschlands werden, wie er unserer Zeitung sagte. Vom dortigen Kreisverband und der Stadtratsfraktion sei er bereits nominiert worden. Seine Wahl durch den Kreisparteitag dürfte Formsache sein.

In Ludwigshafen dürfte sich Paul deutlich größere Chancen ausrechnen als in Koblenz. Bei der Bundestagswahl kam die AfD dort bei den Zweitstimmen auf 23,4 Prozent und noch vor der SPD (19,4) auf den zweiten Platz, hinter der CDU (27,5). Die amtierende Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck machte im Sommer 2023 bundesweit Schlagzeilen, als sie aus Enttäuschung über die bundes- und landespolitischen Entwicklungen aus der SPD austrat.

CDU will bis Ostern Kandidatensuche abschließen

In Koblenz indes genießt Langner eine gewisse Beliebtheit. Zudem ist die CDU in der Stadt zu stark, als dass ein AfD-Bewerber realistische Chancen auf den Sieg hätte (16,4 Prozent der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl). Die CDU hat noch keinen Kandidaten nominiert, das könnte und soll sich nach Auskunft von Kreischef Josef Oster bis Ostern ändern.

AfD-Kandidat Meixner hat laut eigenen Angaben eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker in der Fachrichtung Drehtechnik absolviert (2009 bis 2013). Danach schloss er ein berufsbegleitendes Studium in der Maschinentechnik an, ist staatlich geprüfter Techniker und hat 2023 berufsbegleitend ein Studium zum geprüften Technischen Betriebswirt (IHK) aufgenommen. Als Hobbys nennt er Joggen, Workouts, Lesen und Sauna.