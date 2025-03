Im Herbst stellt sich der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) zur Wiederwahl. Bislang ist er der einzige Kandidat, aber das dürfte nicht so bleiben. So äußern sich CDU, Grüne und Freie Wähler zur Kandidatenfrage.

Bislang stehen zur Wahl des Koblenzer Oberbürgermeisters zwei Dinge fest: der Wahltermin am 21. September und dass Amtsinhaber David Langner (SPD) zur Wiederwahl antritt. Er wird nicht der einzige Kandidat bleiben, so viel scheint sicher. Zu reizvoll und lukrativ ist dieses exponierte Amt. Zu groß ist die Erwartung bei den Bürgern, dass mindestens die CDU als stärkste Fraktion im Stadtrat eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten aufstellt.

Dabei ist klar: Der Wahlkampf gegen Langner dürfte schwierig werden. Der 49-Jährige geht mit einem klaren Amtsinhaberbonus ins Rennen. In der Stadt ist er bekannt, präsent und bei vielen Koblenzern beliebt. Und, in einem Wahlkampf womöglich der wichtigste Punkt: Aus den vergangenen sieben Jahren im Amt bietet er keine klare und konkrete Angriffsfläche. Es gibt keine große Fehlleistung, kein Versagen, keinen Skandal, auf den man Langner festnageln könnte – wenn man es wollte.

Ein mehrmonatiger Wahlkampf kostet extrem viel Energie

Dazu kommt: Solch ein mehrmonatiger Wahlkampf erfordert eine extreme Energieleistung. Man hat einen Dauerlauf an öffentlichen Terminen zu absolvieren, steht fortwährend unter öffentlicher Beobachtung, unter Strom und Stress. Vor allem auch, weil die Gegenkandidatinnen oder die Gegenkandidaten im Gegensatz zu Langner in Koblenz bei den Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen noch nicht so bekannt sein dürften. Und: Natürlich schwingt auch die Möglichkeit einer Wahlniederlage mit. Wobei man, wenn man die Mühen einer Kandidatur schon auf sich nimmt, wohl eher an seine Chance glaubt.

In Koblenz stellt die SPD wieder seit 1994 den Oberbürgermeister, bis dahin waren es ein halbes Jahrhundert immer CDU-Männer. Eberhard Schulte-Wissermann amtierte von 1994 bis 2010, danach Joachim Hofmann-Göttig bis 2018, ehe Langner gewählt wurde.

„Unser Zeitplan sieht vor, hier bis Ostern zu einem Ergebnis zu kommen.“

Der Koblenzer CDU-Chef Josef Oster

Die Frage also lautet unter diesen für Gegenkandidaten nicht unbedingt besten Voraussetzungen: Wer tritt gegen Langner an? Welche Partei nominiert überhaupt einen OB-Bewerber? Und: Falls nicht, unterstützt eine der anderen Parteien SPD-Mann Langner öffentlich?

Nachgefragt bei den Vorsitzenden der Koblenzer Parteien. Deren Antworten fallen zu diesem Zeitpunkt äußerst vage und unkonkret aus. Josef Oster (CDU) etwa sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Der parteiinterne Entscheidungsprozess zur Kandidatenfrage ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Unser Zeitplan sieht vor, hier bis Ostern zu einem Ergebnis zu kommen.“ Christopher Bündgen, neben Lena Schmoranzer Vorsitzender der Koblenzer Grünen, teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Sie können davon ausgehen, dass wir uns mit diesen Fragen bereits intensiv auseinandergesetzt haben und noch weiter werden. Mit einem Ergebnis und der entsprechenden Kommunikation nach außen rechnen wir in wenigen Wochen.“

Freie-Wähler-Chef Wefelscheid betont Wahlerfolge in der Region

Stephan Wefelscheid (Freie Wähler) sagt: „Mit Kathrin Laymann, Bürgermeisterin der VG Rhein-Mosel, Lennart Siefert, Oberbürgermeister von Lahnstein, und Christian Greiner, Oberbürgermeister von Andernach, konnten die Freien Wähler in der Region zuletzt drei kommunale Spitzenämter erfolgreich besetzen.“ Mit Christian Altmaier, seit vielen Jahren Koblenzer Stadtratsmitglied, sei ein FW-Mitglied zuletzt in die Stichwahl um das Landratsamt Mayen-Koblenz gekommen; hier unterlag er Marko Boos (SPD). Wefelscheid teilt weiter mit: „Die Freien Wähler haben sich mit der Frage der kommenden Oberbürgermeisterwahl noch nicht abschließend befasst. Die interne Entscheidung steht noch aus.“

Die AfD und ihr Vorsitzender Joachim Paul ließen eine zweifache Anfrage unbeantwortet. Paul indes hatte gegenüber unserer Zeitung schon vor längerer Zeit angekündigt, dass die AfD auch bei der Koblenzer OB-Wahl einen Kandidaten stellen werde. Er selbst hatte am 23. Februar bei der Bundestagswahl kandidiert und zeitgleich um das Landratsamt im Rhein-Pfalz-Kreis. Hier war er im ersten Wahlgang Dritter geworden und hatte die Stichwahl verpasst.

Ein OB erhält rund 12.000 Euro im Monat, dazu kommen Nebeneinkünfte

Die wird es in Koblenz am 5. Oktober geben, sollte beim ersten Wahlgang am 21. September kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen. So war es auch 2017, als sich Langner in der Stichwahl mit 69,8 Prozent gegen Baudezernent Bert Flöck (CDU) durchsetzte. Beide traten als unabhängige Bewerber an. Auch den ersten Wahlgang hatte Langner mit 42,8 Prozent für sich entschieden – vor Flöck (25,6 Prozent), Hans-Peter Ackermann (Grüne/18,3) und dem Anfang Februar verstorbenen Torsten Schupp (damals FDP/13,3).

Der Sieger der Koblenzer OB-Wahl ist für acht Jahre gewählt und tritt sein Amt am 1. Mai 2026 an. Sein Gehalt richtet sich nach der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes (in der ersten Amtszeit B7 mit rund 11.800 Euro brutto monatlich). Daneben erhält der OB eine Dienstaufwandsentschädigung und Einkünfte aus Nebentätigkeiten, die er in der Regel nur in Teilen einbehält.

Egal, wie die Wahl für ihn ausgeht, Langner dürfte am Wahl-Wochenende so oder so feiern. Denn: Einen Tag vorher, am 20. September, wird er 50.