Parteichefs zum Ergebnis Koblenzer OB-Wahl: War Knopp der richtige Kandidat? 22.09.2025, 12:51 Uhr

i Kein guter Tag für die Koblenzer CDU: der unterlegene OB-Kandidat Ernst Knopp (links) und Parteichef Josef Oster. Peter Meuer

67 Prozent für Amtsinhaber David Langner (SPD, trat parteilos an), 21,7 für Ernst Knopp (CDU). Dieses Ergebnis der Koblenzer OB-Wahl mussten auch Josef Oster (CDU) und Detlev Pilger (SPD) sacken lassen. Das sagen die Parteichefs zur Lage.

Diesen Erdrutschsieg für den alten und neuen Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD, trat parteilos an) hatte wohl niemand kommen sehen. Mit 67,1 Prozent der Stimmen setzte er sich einen Tag nach seinem 50. Geburtstag klar durch gegen seine Herausforderer Ernst Knopp (CDU, 21,7), Markus Meixner (AfD, 7,6) und David Dasbach (Die Partei, 3,6).







