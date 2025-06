Zwischen Partymusik und Bratwurstduft ist am Sonntag, 21. September, der erste Wahlgang zum Koblenzer Oberbürgermeister. Denn an diesem Tag ist auch Schängelmarkt. Was bedeutet das für die Wahl?

Zumindest rein praktische, sagt Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak auf Nachfrage unserer Zeitung. Die drei Wahllokale für die Altstadt – Haus Metternich, DRK-Begegnungsstätte und Rathaus – werden in die Diesterwegschule verlegt. So ist gewährleistet, dass die Wahl nicht durch laute Musik und Bratwurstduft beeinträchtigt wird. Sonst aber sind im Moment keine besonderen Auswirkungen abzusehen.

Bisher sind drei Bewerber bekannt: Neben Amtsinhaber David Langner (SPD-Mitglied, tritt aber parteilos an) und Ernst Knopp (CDU) tritt auch Markus Meixner (AfD) an. Weitere Wahlvorschläge können noch bis Anfang August eingereicht werden. Der eventuell nötige zweite Stichwahltag, falls keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit bekommt, ist am 5. Oktober.