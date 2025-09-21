67 Prozent für Amtsinhaber Koblenzer OB-Wahl: Langner mit Erdrutschsieg Jan Lindner

i Applaus für den haushohen Sieger der Koblenzer Oberbürgermeisterwahl: David Langner betritt mit seiner Partnerin den Historischen Rathaussaal. Alexej Zepik

Das war mehr als deutlich: David Langner hat erneut die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Der SPD-Politiker, der als parteiloser Kandidat angetreten war, kam auf 67 Prozent. Abgeschlagen dahinter die drei Herausforderer. Die Reaktionen.

Es ist 19.03 Uhr, als David Langner mit seiner Partnerin den Historischen Rathaussaal in Koblenz betritt. Ihm schlagen Jubelrufe, Applaus und stehende Ovationen entgegen. Denn obwohl noch nicht alle Stimmen der Oberbürgermeisterwahl ausgezählt sind, ist klar: Langner wird seine Wiederwahl haushoch gewinnen.







