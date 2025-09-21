Das war mehr als deutlich: David Langner hat erneut die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Der SPD-Politiker, der als parteiloser Kandidat angetreten war, kam auf 67 Prozent. Abgeschlagen dahinter die drei Herausforderer. Die Reaktionen.
Es ist 19.03 Uhr, als David Langner mit seiner Partnerin den Historischen Rathaussaal in Koblenz betritt. Ihm schlagen Jubelrufe, Applaus und stehende Ovationen entgegen. Denn obwohl noch nicht alle Stimmen der Oberbürgermeisterwahl ausgezählt sind, ist klar: Langner wird seine Wiederwahl haushoch gewinnen.