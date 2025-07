Es klingt noch so lange hin, aber es sind nur noch acht Wochen bis zum 21. September, an dem der nächste Koblenzer OB gewählt wird. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten Ernst Knopp und David Langner sind zum ersten „Duell“ zusammengetroffen.

Ernst Knopp ist als Erster da, er hat Flyer auf die Stühle gelegt und begrüßt jeden einzelnen Zuhörer mit einem Händedruck. Der CDU-Mann wirkt ein wenig angespannt, wie er in anthrazitfarbener Jeans, weißem Hemd und dunkelblauem Jackett immer wieder mit hinter dem Rücken verschränkten Händen auf- und abgeht. Aber er zeigt sich gelassen: „Ich will nicht arrogant klingen, aber die meisten werden wohl wegen mir gekommen sein, den anderen kennt man ja.“

Der andere, das ist Amtsinhaber David Langner (SPD). Zehn Minuten vor dem ersten offiziellen Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten zur Wahl des nächsten Koblenzer Oberbürgermeisters ist auch er da, betritt in blauem Anzug und hellblauem Hemd lächelnd den Saal im Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause und schüttelt ebenfalls viele Hände. Knapp 100 Interessierte sind zu der Veranstaltung gekommen, zu der der Seniorenbeirat eingeladen hat. Es sind ein paar jüngere Leute dabei, aber vorwiegend Senioren.

i Der Saal im JuBüz ist voll. Alexej Zepik

David Langner tritt 2025 wie bereits 2017 parteilos an, ist aber SPD-Mitglied. Sein Herausforderer Ernst Knopp wurde einstimmig vom CDU-Kreisvorstand nominiert. Dritter im Bunde der Kandidaten ist Markus Meixner, der für die AfD antritt. Er hat die Einladung des Seniorenbeirats nicht angenommen, berichten die Veranstalter. Und auf Nachfrage unserer Zeitung nennt die Stadt einen weiteren Kandidaten, der sich offenbar erst ganz neu ums Amt bewirbt: David Dasbach von „Die Partei“ will ebenfalls Oberbürgermeister werden. Ob es bei den vieren bleibt, ist unklar: Wahlvorschläge können noch bis 4. August, 18 Uhr, eingereicht werden.

i Amtsinhaber David Langner. Alexej Zepik

Langner ist seit 2018 im Amt, er war bei der Wahl im September 2017 mit knapp 43 Prozent deutlich stärkster von ebenfalls vier Kandidaten (neben ihm Bert Flöck, CDU, Hans-Peter Ackermann, Grüne und der verstorbene Torsten Schupp, damals noch FDP). Der Oberbürgermeister wird aber mit einer absoluten Mehrheit gewählt, betont der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Heinz-Günther Borck, der die Veranstaltung moderiert. So soll gewährleistet sein, dass er auch die breite Mehrheit der Bevölkerung hinter sich weiß. 2017 hatte sich Langner in der Stichwahl gegen Bert Flöck mit fast 70 Prozent klar durchgesetzt.

Die Gäste im JuBüz hören interessiert zu, was die Kandidaten über sich selbst erzählen: Beide stellen in ihren biografischen Details ihre starke Verbundenheit zu Koblenz in den Mittelpunkt. Beide sind in Koblenz geboren und aufgewachsen, beide leben hier, beide betonen, dass sie die Stadt voranbringen wollen.

i Heinz-Günther Borck vom Seniorenbeirat moderiert die Veranstaltung. Alexej Zepik

Langner blickt als Amtsinhaber auf die vergangenen Jahre zurück. „Man kann nicht immer alles zu 100 Prozent schaffen, aber das, was ich vor acht Jahren versprochen habe, haben wir auch größtenteils umgesetzt“, sagt er und nennt Beispiele wie das Thema Radverkehr, das im Wahlkampf 2017 eine große Rolle bei den Kandidaten aller Parteien gespielt hat. Dazu komme, dass man in den Jahren seiner Amtszeit die großen Krisen wie die Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Kriegs in Europa, die drohende Energiekrise und Katastrophen wie im Ahrtal mit vereinten Kräften ganz gut bewältigt habe.

i Herausforderer Ernst Knopp (CDU). Alexej Zepik

Ernst Knopp setzt in seiner Vorstellung zwei Schwerpunkte: Zum einen betont er, wie sehr er durch seine Familie und deren unterschiedliche Berufe Kenntnisse von wichtigen Bereichen in Koblenz hat, von der Bildung bis zur Gesundheit. Und zum anderen berichtet er detailliert aus seinem Berufsleben als IT-Berater in leitender Position. „Ich bin es gewohnt, Lösungen zu finden und auch ungewöhnliche Wege zu denken“, sagt er und setzt sich mehrfach dafür ein, dass eine Taskforce mit externen Fachleuten einen frischen Blick auf Koblenz und die Probleme ermöglichen könne.

Zudem könne Koblenz Vorreiterin sein für Projekte mit autonomen Fahrzeugen wie einer Art Schwebebahn. Auf diese Idee springt Langner nicht auf, berichtet aber, dass er an der Idee festhält, die Seilbahn in das Verkehrskonzept bei der Erschließung der ehemaligen Fritsch-Kaserne zum Wohngebiet Ellinger Höhe einzubinden.

Unstrittig: Wohnungen werden dringend benötigt

Die Themen Sicherheit, Wohnungsbau und Gesundheit sieht Knopp als die wichtigsten an, kritisiert, dass in der Stadt viel zu wenig Wohnungen gebaut würden und man auf einen Hausarzttermin manchmal ewig warte. Beim Thema Ärzte könne ein Oberbürgermeister wenig ausrichten, entgegnet Langner, und ja, es werde bundesweit zu wenig gebaut, aber viele der Probleme mit den zu hohen Kosten lägen in bundespolitischen Entscheidungen begründet. Und die Sicherheit in Koblenz sei hoch. Gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr seien Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) und er in ständigem Austausch, wie etwa auch Angsträume wie Unterführungen verbessert werden könnten.

Zuhörer bewerten Veranstaltung total unterschiedlich

Die Entwicklung der Innenstadt ist Langner ein großes Anliegen, „auch viele hier im Saal werden im Internet Waren bestellen, das ist nicht mehr umkehrbar“. Umso wichtiger sei es, dass die Innenstadt weiterhin belebt sei, da sei man mit Initiativen und Fördermöglichkeiten auf dem Weg, Konzepte zu entwickeln.

Bei allen Plänen aber müsse man sehen, dass die Finanzlage der Stadt mehr als schwierig sei, und zwar ohne eigenes Verschulden. Die Pflichtaufgaben, unter anderem die hohen Sozialkosten, seien so hoch, dass den Städten weitgehend die Hände gebunden sind. „Als stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags setze ich mich da für Verbesserungen ein“, sagt Langner.

Was die Zuhörer dann von den beiden Kandidaten wissen wollen, ist total unterschiedlich. Konkrete Fragen gibt es unter anderem zu Kulturermäßigungen für Rentner, zu Leerständen in der Innenstadt, zu fehlenden Sitzmöglichkeiten in der Löhrstraße. Ein anderer will wissen, welche grundlegenden Werte die Kandidaten haben und wie sie es mit der Religion halten. So unterschiedlich wie die Fragen, sind am Ende auch die Bewertungen der Zuhörer: „Viele Politfloskeln“, bemängelt eine Frau, „das meiste wusste man schon“, sagt eine andere. Dass viele Themen angesprochen wurden, begrüßen wiederum andere: „Das mit den fehlenden Sitzmöglichkeiten in der Stadt, das ist wirklich wichtig.“