In vielen Firmen wählen die Beschäftigten derzeit ihre Vertreter. Doch wie hat sich Betriebsratsarbeit gewandelt? Das verrät ein Besuch bei Bernd Feuerpeil und Denis Hammer, dem früheren und dem aktuellen Betriebsratsvorsitzenden bei Novelis Koblenz.
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Als Bernd Feuerpeil die Werkshalle betritt, ist erst einmal ein großes „Hallo“ angesagt. Feuerpeil, 62 Jahre alt, blaues Hemd, kreisrunde Brillengläser, trägt nur noch selten Helm, doch heute hat er einen aufgesetzt. Sodann schüttelt er Hände, begrüßt ehemalige Kollegen.