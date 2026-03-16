Betriebsratsarbeit im Wandel
Koblenzer Novelis-Originale: „Manchmal fließen Tränen“
Der aktuelle Koblenzer Novelis-Betriebsratsvorsitzende Denis Hammer (links) und sein Vorgänger Bernd Feuerpeil im Werk in Kessel
Der aktuelle Koblenzer Novelis-Betriebsratsvorsitzende Denis Hammer (links) und sein Vorgänger Bernd Feuerpeil im Werk in Kesselheim: Die beiden Arbeitsnehmervertreter sprechen darüber, wie sich Betriebsratsarbeit heute und früher darstellt.
Ingo Beller

In vielen Firmen wählen die Beschäftigten derzeit ihre Vertreter. Doch wie hat sich Betriebsratsarbeit gewandelt? Das verrät ein Besuch bei Bernd Feuerpeil und Denis Hammer, dem früheren und dem aktuellen Betriebsratsvorsitzenden bei Novelis Koblenz.

Lesezeit 5 Minuten
Als Bernd Feuerpeil die Werkshalle betritt, ist erst einmal ein großes „Hallo“ angesagt. Feuerpeil, 62 Jahre alt, blaues Hemd, kreisrunde Brillengläser, trägt nur noch selten Helm, doch heute hat er einen aufgesetzt. Sodann schüttelt er Hände, begrüßt ehemalige Kollegen.

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