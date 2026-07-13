Bilanz nach einem Jahr Koblenzer Notfallzimmer gibt Frauen und Kindern Schutz Doris Schneider 13.07.2026, 10:17 Uhr

i Das Notfallzimmer ist vor einem Jahr in Koblenz eingerichtet worden. Wie wichtig es ist, zeigen die Zahlen: 23 Frauen und 18 Kinder konnten hier schon Schutz für ein paar Tage finden. Doris Schneider/Archiv

Wenn die Polizei bei häuslicher Gewalt einschreitet, kann sie seit einem Jahr den betroffenen Frauen in Koblenz einen Schutzraum anbieten, sodass sie nicht beim Täter bleiben müssen. Die Zahlen, wie oft der Raum benötigt wurde, sprechen für sich.

Vier Wände, Betten, ein Bad, Lebensmittel und anderes für die ersten Tage: Mehr braucht es nicht, um für Frauen und Kinder, die aus einer gewalttätigen Beziehung fliehen, zu einem Paradies zu werden. Vor einem Jahr ist in Koblenz das Notfallzimmer eingerichtet worden – und ist seitdem schon für viele Frauen und Kinder zu einem Schutzraum geworden.







Artikel teilen

Artikel teilen