Wenn die Polizei bei häuslicher Gewalt einschreitet, kann sie seit einem Jahr den betroffenen Frauen in Koblenz einen Schutzraum anbieten, sodass sie nicht beim Täter bleiben müssen. Die Zahlen, wie oft der Raum benötigt wurde, sprechen für sich.
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Vier Wände, Betten, ein Bad, Lebensmittel und anderes für die ersten Tage: Mehr braucht es nicht, um für Frauen und Kinder, die aus einer gewalttätigen Beziehung fliehen, zu einem Paradies zu werden. Vor einem Jahr ist in Koblenz das Notfallzimmer eingerichtet worden – und ist seitdem schon für viele Frauen und Kinder zu einem Schutzraum geworden.